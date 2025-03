Contenu commandité

L’Hôtel du Jardin s’engage vers un avenir plus vert et durable ayant participé à un projet collectif en 2023-2024 afin de diagnostiquer et améliorer ses pratiques écoresponsables.

De l’utilisation de produits locaux au covoiturage, cette démarche s’étend à tous ses départements et chaque action vise à limiter son empreinte écologique.

L’établissement soutient aussi plusieurs initiatives locales ayant un impact concret sur la collectivité.

1400 Boul. du Jardin, Saint-Félicien

418 679-8422