Une passionnée des médecines de la terre et de la santé humaine

Depuis 10 ans, Jessika Tardif Morin met son expertise au service des habitants de la MRC Domaine-du-Roy grâce à la Clinique Myo-Flor, une entreprise spécialisée en massothérapie thérapeutique et herboristerie.

Entourée d’une équipe de huit professionnels, elle propose une approche globale de la santé par des soins et des plantes médicinales. La clinique offre des services variés, incluant la massothérapie, le drainage lymphatique, les soins énergétiques et plus encore. Cette diversité de services fait de la Clinique Myo-Flor un centre incontournable pour ceux qui recherchent un soutien personnalisé de leur santé.

Pour Jessika, son métier est bien plus qu’un travail : c’est une véritable passion et une mission de vie. Femme d’affaires accomplie, elle se distingue par son écoute, son humanité et son engagement envers ses clients. Toujours en quête de perfectionnement, elle multiplie les formations afin d’offrir les meilleurs services et de diversifier son offre en plantes médicinales. Convaincue de l’importance de l’autonomie en matière de santé, Jessika s’investit activement dans la transmission de son savoir. À travers des ateliers et des conférences, accessibles même en ligne, elle partage son expertise. Grâce à son approche humaine et à sa détermination, Jessika continue d’insuffler un vent de bien-être dans sa communauté, une personne à la fois.

« Pour moi, chaque client est unique et mérite un accompagnement adapté à sa réalité. »

1090, boulevard Saint-Joseph, Roberval • 418 618-5803

