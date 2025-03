Une pharmacienne engagée au service de sa communauté

Contenu commandité

Depuis plus de deux décennies, Caroline Lamontagne veille à la santé et au bien-être des habitants de Roberval. Pharmacienne propriétaire du Jean Coutu de la ville, elle incarne à la fois l’expertise, la passion et l’engagement communautaire. Bien plus qu’une simple pharmacie, son établissement s’adapte aux réalités de l’éloignement des magasins à grande surface en offrant une vaste gamme de produits et services. En plus des soins pharmaceutiques et de la présence d’une infirmière sur place, on y trouve des produits orthopédiques, des cosmétiques, des articles saisonniers et même des vêtements et des valises. Une approche qui témoigne de son écoute attentive aux besoins de sa clientèle.

Diplômée en pharmacie en 1998, Caroline a fait l’acquisition de la succursale en 2002. Depuis, elle a su faire croître son entreprise, qui compte aujourd’hui 78 employés. Toutefois, la pharmacie fait face à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, notamment de pharmaciens et de techniciens en laboratoire. Avec l’évolution du rôle des pharmaciens depuis la pandémie et les exigences toujours plus grandes, l’équilibre reste fragile.

Au-delà de son rôle d’entrepreneure, Caroline joue un rôle actif dans sa communauté. Membre du Club Lion de Roberval, elle siège également au conseil d’administration du Havre du Lac-Saint-Jean, une maison de soins palliatifs où elle met son expertise au service des patients en fin de vie. Pour elle, redonner est une évidence, surtout lorsqu’on a la chance d’être en santé. Convaincue que la solidarité et le respect sont essentiels au vivre-ensemble, Caroline rêve d’une communauté plus unie et engagée.

Inspirée par la célèbre citation de John F. Kennedy, elle invite chacun à réfléchir à sa contribution au bien commun. Déterminée et passionnée, elle poursuit sa mission avec la même énergie, fidèle aux valeurs qui lui tiennent à cœur : l’inclusion, la générosité et le sens du devoir.

« Le service pharmaceutique est notre priorité, mais on demeure à l’écoute de notre clientèle afin de diversifier notre offre selon leurs besoins ! »

716, boul. Marcotte, Roberval 418 275-4922

