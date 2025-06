Quatre secteurs domiciliaires pour le projet de votre vie

Contenu commandité

Vous désirez acquérir un terrain pour vous construire une résidence unifamiliale ou un jumelé à Saint-Félicien? Plusieurs projets domiciliaires sont actuellement en développement, dans le périmètre urbain tout comme en secteur de villégiature. Réalisez votre rêve dès maintenant!

Plus que jamais, Saint-Félicien demeure un choix naturel pour les jeunes familles, les retraités et les personnes qui souhaitent s’établir en région. Les nouveaux propriétaires seront comblés par sa qualité de vie exceptionnelle, son accès aux services, son offre touristique et de loisirs diversifiée ainsi que son immense territoire qui regorge de richesses naturelles.

En 2025, plusieurs secteurs sont disponibles pour se construire. Ainsi, vous bénéficiez d’un choix varié et intéressant pour trouver le terrain qui répondra à vos besoins.

PÉRIMÈTRE URBAIN

De nouvelles phases seront développées dans le quartier des Pionnières, situé à l’arrière du marché d’alimentation IGA Lamontagne et fille. Une nouvelle rue sera réservée aux maisons unifamiliales isolées, aux jumelés et aux résidences multifamiliales. Le secteur verra également la construction d’un centre de la petite enfance au cours de l’année.

SECTEURS DE VILLÉGIATURE

Pour une proximité avec la nature incomparable, deux secteurs en zone de villégiature sont actuellement offerts.

D’abord, des terrains sont disponibles dans le village alpin, donnant un accès aux sentiers du Tobo-Ski. C’est l’emplacement idéal pour les amateurs de vélo de montagne, de ski alpin, de fat bike et autres!

Puis, une dizaine de terrains sont disponibles dans le développement Luc Poirier, sur le chemin de la Pointe. Ceux-ci sont situés dans un cadre enchanteur, à proximité de la magnifique rivière Ashuapmushuan.

Vous avez un projet en tête? Communiquez directement avec les promoteurs ou avec le Service de l’urbanisme au 418 679-2100 poste 2241.