Les Lames Filantes de Roberval ont le vent dans les voiles 

Le club de patinage de vitesse Les Lames Filantes de Roberval retrouve tranquillement l’allure de ses belles années. Le noyau de patineurs gagne en maturité, et la relève se montre de plus en plus présente.

À la suite de la pandémie, le club a dû repartir de loin afin de se former un nouveau groupe de patineurs. Avec le départ de plusieurs patineurs plus âgés et expérimentés, le club a dû se concentrer sur ses jeunes patineurs afin d’assurer l’avenir de l’organisation.

Aujourd’hui, après des années d’effort, le club est en mesure de voir tout le travail porter ses fruits.

« On voit une lumière, si je peux dire. On sent que notre bassin de jeunes se développe bien et qu’il commence à revenir sur la scène compétitive », commente le président et entraineur du club, Olivier Leroux.

Ce noyau de patineurs de vitesse est composé de 11 jeunes de niveau compétitif régional, d’un patineur interrégional et de deux autres de niveau provincial.

Pour l’école de patin, le groupe affiche complet avec 20 jeunes inscrits environ.

« On a eu une belle augmentation des inscriptions dans notre école de patin. C’est encourageant de voir ça, puisque ça nous permet de nous former une relève en patinage de vitesse, même si ce n’est pas tous les 20 patineurs qui vont faire le saut en patin de vitesse. »

Collaboration

Encore cette année, le club de Roberval collabore avec les clubs de Saint-Félicien et de Dolbeau-Mistassini pour le développement des patineurs de plus haut niveau.

Deux fois par semaine, les meilleurs patineurs de chacun des trois clubs se réunissent afin de s’entrainer ensemble.

« Comme nous sommes des petits clubs, c’est parfois plus difficile pour les patineurs de haut niveau d’avoir des entrainements de leur calibre. En se réunissant comme ça, ces patineurs peuvent s’entrainer avec des gens de leur calibre et ainsi mieux se challenger. Ils se retrouvent dans un groupe plus homogène et ça leur permet de mieux se développer et de s’améliorer. »

Cette collaboration, qui dure depuis des années, a gagné en intensité et en efficacité l’an dernier.

Compétition

Roberval sera l’hôte d’une compétition régionale en janvier prochain. Les sept clubs de la région, en plus de celui de Baie-Comeau, y participeront. Environ 120 patineurs sont attendus à cet évènement.

Il s’agit de la deuxième année consécutive que Roberval accueille une compétition d’envergure.

« Ça nous aide financièrement, mais ça donne aussi une belle fenêtre aux jeunes de l’école de patin, qui peuvent avoir une meilleure idée de ce que c’est le patinage de vitesse. »