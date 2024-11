Le Félicinois Martin Demers lauréat du prix national Dollard-Morin 

Véritable figure dans le milieu sportif à Saint-Félicien, Martin Demers a vu tous ses efforts de bénévole être récompensés en octobre dernier. Le président du club de vélo de montagne Vélo 2 Max est le lauréat du prix Dollard-Morin à l’échelle nationale.

Ce prix du bénévolat en loisirs et en sports vise à mettre en valeur l’apport de ces personnes qui réalisent des actions bénévoles pour le développement de leur communauté.

« Ce prix est une belle reconnaissance de tous mes efforts à faire progresser le Tobo-Ski vers une station de plein air quatre saisons. J’ai toujours voulu faire plus que les autres, car à Saint-Félicien, on fait les choses en grand. Le vélo de montagne est devenu la pierre angulaire de cette progression, surtout avec la tenue d’une coupe du Monde en 2007. Je dois absolument donner une grande part de ce succès aux nombreux bénévoles qui ont cru en mes projets et qui, sans relâche, m’encourage à rester dans ce merveilleux monde du bénévolat », commente Martin Demers.

Ce dernier a d’ailleurs été reçu le 25 octobre dernier à l’Assemblée nationale du Québec pour recevoir son prix.

Réalisations

Depuis plus de trois décennies, Martin Demers s’implique corps et âme dans le développement du vélo de montagne à Saint-Félicien, ainsi que dans toute la MRC Domaine-du-Roy.

En 1993, il a fondé le club de vélo de montagne Vélo 2 Max. Il s’agissait du tout premier club du genre à être fondé au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Quelques années plus tard, en 1999, il a travaillé à l’organisation de la première course sur le circuit de la Coupe du Québec à Saint-Félicien.

En 2007, il a aidé le club à décrocher une tranche de la Coupe du Monde de vélo de montagne de l’Union cycliste internationale.

Au fil des années, il a participé à l’organisation de trois Championnats canadiens, de trois Coupes Canada et de dix Coupes Québec. Tous ces évènements se sont déroulés au Tobo-Ski de Saint-Félicien.

Martin Demers a également participé en 2016 à la création du parc régional de la Couronne, dans la MRC Domaine-du-Roy.

De plus, il a été lauréat en 2012 du prix Bâtisseurs de l’année de Cyclisme Canada, et il a été intronisé au Temple de la renommée de la Fédération québécoise des sports cyclistes en 2015.

Par tous ces engagements et tous ces efforts, Martin Demers a permis de faire rayonner la région et la ville de Saint-Félicien à l’échelle provinciale et nationale.

« J’aimerais remercier toutes les personnes qui m’ont écrit un mot de remerciement. Plus de 150 messages, ça fait chaud au cœur » conclut-il.