Lancement du projet Circonflexe prêt-à-bouger dans la région

La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme les touristes pourront bénéficier d’une plus grande accessibilité aux sports et ce gratuitement, grâce à la mise en places de six centrales de prêt d’équipements. C’est pour un montant de 832 124$ que le projet « Circonflexe prêt-à-bouger » a été déployé dans la région, initiative chapeautée par la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest.

« C’est une belle façon de faire bouger les gens, parce que souvent on part en expédition ou en voyage et on n’amène pas tout l’équipement. Ça nous permet de découvrir de nouvelles activités, donc ce sont les bienfaits des centrales d’équipements, et peut-être que les gens seront enclins par la suite à débourser un prix s’ils ont apprécié l’expérience » a mentionné Mme Charest.

L’enveloppe octroyée se divise en six partenaires pour cette première phase du projet. Les boutiques Hors Circuits-Mont Édouard de l’Anse-Saint-Jean et de Chicoutimi, le Parc Aventure Cap Jaseux de St-Fulgence, le Patro de Jonquière, la Ville d’Alma et celle de Dolbeau-Mistassini sont les lieux qui ont été sélectionnés afin de mettre en place ces centrales d’équipements.

« La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de raisons pour ne pas bouger. On va rendre du matériel accessible et les organismes partenaires ont choisi leurs matériels en lien avec le Réseau des unités régionales de loisir et sport (URLS). En janvier, le Patro fournira une multitude d’équipements sportifs qui seront disponibles » a précisé le député de Jonquière, Yannick Gagnon, ajoutant que le système ne sera fonctionnel qu’en 2025 également pour Dolbeau-Mistassini et Chicoutimi.

Au terme de l'avènement de ce projet, plus de 40,7 M$ sur cinq ans, soit jusqu’en 2027, sont prévus pour soutenir le déploiement des centrales d’équipements dans l'ensemble de la province.

Des équipements réguliers et adaptés

Les équipements disponibles dans les centrales de prêt comprennent, entre autres, des vélos (de montage, de randonnée électrique ou à pneus surdimensionnés), des raquettes à neige, des trottinettes à neige, des jeux récréatifs tels que le spikeball, pétanque, quilles finlandaises, jeu de poches et bien plus.

Du matériel adapté sera aussi fourni afin de permettre aux gens atteints de problèmes fonctionnelles de pouvoir exercer leurs sports préférés sans aucune limitation.

« L’équipement adapté est souvent plus dispendieux, donc on veut vraiment aller rejoindre toutes les clientèles pour permettre à cette population de profiter des bienfaits de l’activité physique. Ça peut être une chaise adaptée pour faire de la marche ou de la randonnée en sentier, ça peut être des skis, ou encore un kayak », a témoigné Isabelle Charest.

Divers points de service

Outre les centres de prêt, un point de service circonflexe peut prendre d'autres formes, soit un casier connecté en libre-service, qui est un système autonome de mise à disposition de matériel, ou encore une unité mobile, qui permet de rapprocher les équipements de la population et qui prend la forme d’une remorque qui transporte les équipements. À noter que plus de 400 points de services se trouvent partout au Québec.

La deuxième phase de déploiement du projet d’amorcera dans les prochaines semaines, celle qui comprendra 20 nouveaux partenaires à travers la région.