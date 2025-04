Le Toboski clôture sa saison 2024 sur une note exceptionnelle 

Le centre de ski le Toboski de Saint-Félicien a officiellement mis fin à sa saison hivernale le 6 avril dernier, couronnant ainsi une saison exceptionnelle. Grâce à des conditions météorologiques idéales et une neige abondante du début à la fin, le centre a enregistré un achalandage supérieur à celui de l’an dernier, confirmant l’enthousiasme des amateurs de glisse pour cette saison mémorable.

« On a connu un très bel hiver. Les gens ont répondu présents du début à la fin, autant pour le ski alpin, le ski de fond et le fat bike », commente Simon Ouellet, coordonnateur du Toboski.

Les chiffres ne sont pas encore connus, mais l’achalandage a officiellement été plus élevé que l’an dernier. Il faut dire que la saison passée, la neige ainsi que la température n’avaient pas été clémentes aux sports d’hiver, contrairement à cette année.

« On a eu de bonnes conditions dès le début de l’hiver, et on a pu commencer la saison tôt cette année avec l’enneigement artificiel. On ajoute à ça les bonnes précipitations de neige qu’on a eues durant la saison, et on peut dire que les gens ont été gâtés en termes de conditions de ski. »

Simon Ouellet indique d’ailleurs que de nombreux nouveaux visages sont apparus à la station durant la saison hivernale. Les cours de ski, principalement offerts auprès des jeunes, ont connu un bon succès.

« C’est une belle réussite pour nous ça, on a formé beaucoup de petits nouveaux, et on espère que ça aura des répercussions à long terme. »

La station a été animée par de nombreuses activités durant la saison, avec plusieurs soirées et journées thématiques, et des sorties nocturnes spéciales.

« On a eu aussi une soirée portes ouvertes en début de saison, et je n’ai jamais vu autant de monde sur la montagne que cette soirée-là. Ç’a démarré notre hiver en force. »

Le coordonnateur du Toboski souligne que la clientèle s’est montrée très heureuse de leur saison.

« Les gens sont contents, ils sont reconnaissants aussi des conditions de glisse qu’ils ont eues. L’an dernier, ça n’avait pas été aussi évident, surtout pour le fat bike, mais là, on a eu une belle saison. »

Préparation

Avec la grande quantité de neige qui est tombée dans les derniers mois, la saison printanière pourrait débuter un peu plus tard cette année.

« On est présentement en mode remisage et on prépare en même temps l’équipement pour cet été. Les gens peuvent normalement s’attendre à pouvoir venir faire du vélo de montagne autour de la mi-mai, ou à la fin mai. »