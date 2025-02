Garder les outils hivernaux à portée de main

Le Québec devrait connaître dans les prochaines heures sa première véritable tempête hivernale, qui pourrait perturber l’ensemble du réseau routier à travers la province et demander une vigilance accrue de la part des conducteurs.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) rappelle aux automobilistes d’opter pour la prudence et d’adapter leur conduite en fonction des conditions routières parfois changeantes, comme c’est toujours le cas dans ce genre de situation.

Rejoint par le 92,5 Ma radio d’ici, le météorologue amateur et propriétaire de Météo Chicoutimi, Jimmy Desbiens, trace le portrait de la situation et nous relate le scénario possible de ce qui nous attend dans les prochaines 24 à 48 heures.

« C’est notre première vraie tempête de la saison. Le vent va considérablement compliquer les déplacements, parce qu’on parle de rafales, demain jeudi, qui pourraient atteindre jusqu’à 80 km/h. Poudrerie, visibilité réduite et des chutes de neige pouvant atteindre un taux d’un à trois centimètres par heure, pour aller chercher un total d’environ 25 à 35 centimètres », rapporte-t-il.

Ce système dépressionnaire, qui sévit présentement au sud des États-Unis, devrait toucher l’ensemble du Québec et apporter son lot de désagréments. C’est pourquoi M. Desbiens insiste sur le fait de limiter les déplacements et de reporter, si possible, les voyages non-urgents.

« Présentement, le système se retrouve aux États-Unis, il vient de passer le Texas, la Louisiane, en direction des Grands Lacs. Donc que l’on soit du côté de Montréal, de Trois-Rivières ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le centre de tempête suit le fleuve St-Laurent. Préparez-vous, peu importe l’endroit où vous allez vous rendre demain, ça risque d’être difficile. »

Cette tempête mettra encore une fois les pelles et les souffleuses à contribution, sauf que Jimmy Desbiens invite les gens à garder ces précieux outils hivernaux à portée de main, puisqu’ils pourraient s'avérer fort utiles dans les prochains jours et voire même, les prochaines semaines.

« On a déjà un autre système à venir à compter de dimanche, qui pourrait fortement ressembler à ce que l’on va vivre jeudi. Il y en aurait possiblement un autre en milieu de semaine prochaine, parce que la région devient l’autoroute des tempêtes qui arrivent des États-Unis. Ça risque de nous occuper passablement avec nos pelles et nos souffleurs », conclut-il.