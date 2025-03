Entrée en vigueur des tarifs douaniers de 25%

C’est ce mardi qu’entrent en vigueur les tarifs douaniers américains de 25% imposés au Canada et au Mexique, touchant notamment les exportations d’acier et d’aluminium. Un tarif de 10% est également appliqué sur les hydrocarbures canadiens, alors que la Chine est également visée par les surtaxes.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, s’adresseront d’ailleurs à la nation aujourd’hui relativement à cette imposition. L’allocution canadienne est prévue pour 10h30. En guise de réplique, Monsieur Trudeau a d’ores et déjà annoncé que le Canada ne fermera pas les yeux sur cette décision injustifiée, et que 155 G$ de marchandises américaines feront également l’objet de surtaxes de 25%. À l’échelle québécoise, le premier ministre François Legault estime que pas moins de 160 000 emplois sont menacés. Rappelons qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean l’imposition de ces tarifs fait également craindre le pire en ce qui concerne le marché de l’aluminium.