Suspension des cours au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

En raison des mauvaises conditions météorologiques observées dans certains secteurs et celles annoncées dans les prochaines heures, les cours sont suspendus pour la journée dans tous les établissements du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets : écoles primaires et secondaires, centres d'éducation des adultes et centre de formation professionnelle.



**Les services de garde sont ouverts.

**Le personnel qui est en mesure de faire du télétravail doit privilégier cette option.

**Les rencontres de Passe-Partout sont annulées.

**PAR CONTRE, les formations du Service aux entreprises sont maintenues.