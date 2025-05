Québec allonge 5,4 M$ pour le nouveau Centre communautaire de La Doré

Québec accordera une aide financière de 5,4 M$ pour la construction du nouveau Centre communautaire de La Doré. Un projet de 6,5 M$ dont les travaux devraient débuter dans les prochains jours pour une livraison au printemps 2026.

L’édifice, sur deux étages, permettra d’accueillir de nombreux organismes en plus de bénéficier d’une salle communautaire et d’une cuisine.

« Ce soutien financier accordé à la municipalité de La Doré améliorera la cohésion sociale, la qualité de vie des citoyens et la vitalité du milieu. Ce futur bâtiment offrira aux organismes de nouveaux espaces à la hauteur de leur aspiration », a commenté Nancy Guillemette, députée de Roberval au moment de l’annonce.

Lieu intergénérationnel

Qualifié de lieu « intergénérationnel », le nouveau Centre communautaire deviendra un endroit où les jeunes et les personnes aînées peuvent se rencontrer.

« Ce sera un lieu de rassemblement entre les générations. Les familles, les bénévoles et les groupes communautaires pourront bénéficier d’un centre où les idées et les traditions se transmettront entre les gens », ajoute la députée.

De son côté, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, présente à la conférence de presse annonçant la contribution financière de Québec, a expliqué que le projet a obtenu une bonification.

« Lorsqu’un projet est construit en bois, comme le futur Centre communautaire de La Doré, nous accordons une aide financière majorée de 8%. »

Un Centre en fin de vie

Quant au maire de La Doré, Ghislain Laprise, il a expliqué que l’actuel centre communautaire, vieux de 50 ans, était arrivé au bout de sa vie utile.

« Il était impensable de restaurer le bâtiment actuel. On nous a prévenu que des surprises auraient pu survenir en essayant de lui redonner vie. »

Futurs utilisateurs

Les utilisateurs du futur centre communautaire sont les suivants: Maison des Jeunes de La Doré, Services et qualité de vie La Doré, FADOQ Club Bonne entente La Doré, Les Loups au volant, Chevaliers de Colomb, Rallye des Loups, 50 fois plus en forme, Comité des loisirs (activités), Club de cartes et de dards, Club internaute aînés, Comité d’entraide, Cours divers (danse, activités physiques, etc.), Locations privées (anniversaire, mariage, Noël, etc.).