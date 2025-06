Un Félicinois conçoit un foodtruck haut de gamme 

Gardez l’œil ouvert, puisqu’un nouveau foodtruck arpentera de nombreux festivals à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Québec à partir de la saison estivale. Chez Marcou’Z est le concept culinaire qui a été imaginé par le Félicinois Marc-Antoine Tremblay, mettant de l’avant son amour pour la cuisine et la bonne nourriture, alliant classiques et saveurs du monde.

« La cuisine est une passion depuis que je suis tout jeune. Mon père tient aussi des restaurants ici, du côté de Saint-Félicien. Pendant mes études, j’ai travaillé dans plusieurs restaurants, j’ai même eu l’opportunité de faire un cours en cuisine à ce moment-là. », se remémore Marc-Antoine Tremblay, en entrevue avec L’Étoile du Lac.

La flamme a continué de brûler et le jeune homme a décidé de débuter les démarches pour pouvoir ouvrir son propre foodtruck en novembre 2024.

« Je cuisine deux fois par année dans le cadre de soirées privées pour des amis. Ça commençait à se parler de plus en plus, et un ami m’a fortement encouragé à ouvrir un restaurant. En raison des coûts que ça engendre, je me suis tourné vers l’option du foodtruck », émet-il.

Plusieurs étapes

Les étapes à franchir ont été nombreuses en cours de projet. M. Tremblay a entre autres fait des partenariats avec plusieurs entreprises de la région, comme Automobiles Léandre Boutin pour l’achat de la remorque, ou encore Perfection Graphiques inc. pour le @Ri:wrapping@Ri.

« Je suis là-dedans à temps plein depuis six mois, je mets beaucoup d’efforts pour essayer de livrer un foodtruck à haute technologie et de qualité », soutient-il.

Des cuisiniers(ères) et des caissiers(ères) se joindront également à l’équipe, qui sera complète avant l’été.

Des plats pour tous les goûts

Une cuisine de style pub-bistro et des plats inspirés de l’Italie, du Mexique et de l’Asie seront offerts.

« En plus des classiques revisités, comme différentes sortes de hamburgers et de poutines, on veut essayer d’aller chercher une autre clientèle avec des plats aux saveurs du monde, comme des nachos, des burritos, des pizzas, ou encore des dumplings frits », spécifie le principal intéressé, ajoutant que le menu complet est accessible via Facebook.

Sur la route des festivals

C’est un été bien rempli qui s’annonce pour Marc-Antoine Tremblay qui participera à plus de 10 festivals, et ce jusqu’au mois d’août, dont au Festival des Bières de Sherbrooke, au Festival Bateaux Dragons du Saguenay, au Festival Country de Labrecque, au Festival de la Gourgane à Albanel, au Festival des Brasseurs à Dolbeau-Mistassini et bien plus. Parallèlement, son foodtruck sera visible lors de deux tournois sportifs (balle et Deck hockey), à Albanel et Saint-Prime.

« J’ai très hâte d’aller à la rencontre des gens », conclut-il.