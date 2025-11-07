Avant de quitter la vie politique, Luc Gibbons interpelle le ministre Lafrenière

Avant son départ de la politique municipale, le maire sortant de Saint-Félicien, Luc Gibbons, a fait parvenir une lettre au ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, au sujet de la fermeture potentielle de 12 postes auxiliaires au Québec.

Ces fermetures viseraient à répondre aux demandes de resserrement budgétaires de 120 M$ exigées par le gouvernement de la CAQ.

« Bien que ces informations n’aient pas été confirmées et que vous ayez fait une intervention pour demander à la Sûreté du Québec « de refaire ses devoirs », je souhaite exprimer ma profonde inquiétude face à cette possibilité. Je sollicite votre appui pour assurer non seulement le maintien de notre poste auxiliaire, mais aussi l'amélioration des services de prévention qui y sont liés », peut-on lire dans cette lettre.

Luc Gibbons allègue que la situation géographique centrale de Saint-Félicien, qui se trouve au carrefour de plusieurs routes régionales et à la porte du Nord québécois, rend impensable cette éventuelle fermeture.

Comme argument supplémentaire, il ajoute : « la vocation d'enseignement reconnue de notre secteur, avec la présence sur notre territoire de trois écoles primaires, d’une polyvalente et d’un cégep dont certains programmes uniques au Québec accueillent des étudiants de partout à travers le monde nécessite la présence d’un poste auxiliaire à Saint-Félicien. »

Présence du Zoo

« Sans oublier la présence du Zoo sauvage de Saint-Félicien, véritable moteur touristique régional qui attire une clientèle internationale, et dont les activités qui en découlent augmentent notre population. »

Luc Gibbons demande au ministre de prendre les mesures nécessaires pour maintenir le poste de police auxiliaire à Saint-Félicien ainsi que pour investir dans l'amélioration et l'élargissement des services de prévention.