Double arrestation à la suite d'une perquisition à Mashteuiatsh

Le 4 décembre 2025, vers 8 h 30, la Sécurité publique de Mashteuiatsh a mené une opération antidrogue sur le territoire de la communauté. L’intervention a conduit à une perquisition et à l’arrestation de deux individus.

L’un d’eux, Patrick McLean, 35 ans a comparu le 8 décembre au palais de justice de Roberval. Il fait face à des accusations de possession en vue de trafic, mais d’autres accusations pourraient s’ajouter selon la Sécurité publique de Mashteuiatsh. L’accusé demeurera incarcéré jusqu’à sa prochaine comparution prévue le 18 décembre.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi des comprimés de méthamphétamine, du cannabis, du haschisch, une somme d’argent ainsi que divers articles associés au trafic de stupéfiants.

« Nos interventions visent à protéger nos familles, nos jeunes et l’ensemble de la communauté. Chaque opération est menée avec rigueur et respect, et la collaboration des citoyens fait toute la différence. Nous remercions la population pour sa vigilance et son soutien continu. », a souligné par voie de communiqué Stéphane Lagacé, directeur de la Sécurité publique de Mashteuiatsh.

La Sécurité publique de Mashteuiatsh indique par ailleurs que la lutte aux stupéfiants demeure une priorité et invite les citoyens qui observent des activités suspectes à communiquer directement avec ses policiers par une ligne de dénonciation anonyme et accessible en tout temps au 418 275-0905.