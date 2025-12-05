Deux morts dans une violente collision

Une collision impliquant trois véhicules a fait deux morts jeudi soir, sur la route 169, à Saint-Prime.

Une conductrice dans la soixantaine est décédée, de même qu’un enfant de neuf ans.

D’après la SQ, les services d’urgence ont été dépêchés sur place vers 19 h 30, et selon les premières constatations, une voiture circulant vers le nord aurait soudainement dévié de sa trajectoire pour aller percuter de plein fouet un VUS arrivant en sens inverse. Une camionnette qui suivait a, à son tour, percuté le véhicule qui avait dévié.

La conductrice de la voiture impliquée en premier a été transportée d’urgence à l’hôpital, où son décès a été constaté un peu plus tard.

Deux enfants prenaient également place à bord. L’un d’eux, initialement dans un état critique, a succombé à ses blessures vendredi en fin de matinée.

Plus de détails à venir