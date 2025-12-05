SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 05 décembre 2025

Faits divers

Temps de lecture : 35s

Accident à Saint-Prime

Deux morts dans une violente collision

Émile Boudreau
Le 05 décembre 2025 — Modifié à 13 h 52 min le 05 décembre 2025
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une collision impliquant trois véhicules a fait deux morts jeudi soir, sur la route 169, à Saint-Prime.

Une conductrice dans la soixantaine est décédée, de même qu’un enfant de neuf ans.

D’après la SQ, les services d’urgence ont été dépêchés sur place vers 19 h 30, et selon les premières constatations, une voiture circulant vers le nord aurait soudainement dévié de sa trajectoire pour aller percuter de plein fouet un VUS arrivant en sens inverse. Une camionnette qui suivait a, à son tour, percuté le véhicule qui avait dévié.

La conductrice de la voiture impliquée en premier a été transportée d’urgence à l’hôpital, où son décès a été constaté un peu plus tard.

Deux enfants prenaient également place à bord. L’un d’eux, initialement dans un état critique, a succombé à ses blessures vendredi en fin de matinée.

Plus de détails à venir

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES