Une mosaïque interculturelle inaugurée à Saint-Félicien

Les organismes Mosaïque sociale et Culture pour tous ont inauguré une œuvre collective créée dans le cadre du projet Racines plurielles à la bibliothèque municipale de Saint-Félicien, en collaboration avec Portes ouvertes sur le Lac, le Centre d’éducation des adultes Le Retour et le Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets.

Fruit des ateliers Kaskina mamo : tous ensemble, animés cet automne par le duo d’artistes Eruoma Awashish et Vicky Tremblay, l’œuvre rassemble des contributions uniques de jeunes en classe d’accueil, d’adultes en apprentissage du français issus de l’immigration, ainsi que de membres de la collectivité.

Chaque participant a décoré un carreau de la mosaïque en respectant la palette de couleur et le dessin élaboré préalablement par les artistes, tout en y insufflant sa propre créativité. Une fois assemblés, ces carreaux ont donné naissance à l’œuvre qui se veut un témoin de la collaboration et des rencontres interculturelles vécues au fil des ateliers.