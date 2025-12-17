La Fromagerie Perron en lice aux PAC Global Awards 2026

La Fromagerie Perron fait rayonner le Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la scène internationale grâce à la mise en nomination de ses emballages dans la catégorie « Marque revitalisée – nourriture » aux PAC Global Awards 2026, une compétition mondiale qui récompense l’excellence en matière d’emballage.

Lancée en août 2024, la nouvelle image de marque de la Fromagerie Perron visait à démarquer l’entreprise dans un marché concurrentiel tout en affirmant son appartenance à Nutrinor et en mettant en valeur la fierté de son terroir.

« Pour l’équipe de la Fromagerie Perron, cette distinction est une immense source de fierté. Elle met en lumière le travail collectif réalisé sur l’image de marque et la mise en valeur de notre savoir-faire, ainsi que la capacité de nos employés à faire rayonner Perron bien au-delà du Québec. C’est aussi une vitrine importante pour Nutrinor et sa volonté d’innover de façon responsable », a souligné Alexandre Mc Elhaw, vice-président principal à l’Agroalimentaire.

Les gagnants des PAC Global Awards seront dévoilés en février 2026.