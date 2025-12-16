Québec veut se positionner comme un partenaire incontournable de l’Allemagne

Dans le cadre d’une mission européenne menée du 8 au 13 décembre, le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, a effectué une première visite stratégique en Allemagne afin d'identifier des occasions d'affaires pour les entreprises québécoises sur les marchés européens.

Au cours de son passage dans les villes de Düsseldorf, Hambourg et Kiel, le ministre a multiplié les rencontres avec des acteurs clés des secteurs de la défense, de l’aérospatiale, des minéraux critiques et stratégiques, de la transition énergétique et de l’industrie maritime.

Parmi les entreprises rencontrées figurent Rheinmetall, leader mondial de l’armement déjà implanté au Québec, TKMS, géant de la construction navale, et Aurubis, spécialiste du cuivre et du recyclage. Des échanges ont également eu lieu avec HENSOLDT et Lufthansa Technik Defense, partenaires de Bombardier dans le cadre du programme PEGASUS (Persistent German Airborne Surveillance System).

Le ministre Skeete a également profité de cette mission pour rencontrer des responsables politiques, dont le premier maire de Hambourg et le ministre de l’Économie, des Transports, de l'Emploi, de la Technologie et du Tourisme du Schleswig-Holstein, dans le but de resserrer les relations du Québec avec des acteurs allemands de premier plan.

« Le monde tel que nous le connaissons est en train de changer, et le Québec doit tirer son épingle du jeu. Les actions que nous portons à l'international et avec nos partenaires européens servent à instaurer une relation de confiance économique et culturelle, en plus d'assurer au Québec un accès toujours renforcé au marché européen pour nos entreprises et nos institutions. », a déclaré le ministre Skeete.

Présent en Allemagne depuis 1970, le Québec dispose de deux représentations : la Délégation générale à Munich et l’Antenne du Québec à Berlin, qui couvrent également la Suisse et l’Autriche.