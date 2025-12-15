Ottawa annonce de nouvelles mesures pour soutenir le secteur forestier canadien

Le 15 décembre, le gouvernement du Canada a annoncé une série d’initiatives, pour soutenir et renforcer la compétitivité du secteur forestier canadien, confronté aux défis imposés par les droits de douane américains.

Alors que 66 % de la production totale de bois d'œuvre résineux du Canada était exportée en 2024, dont près de 90 % vers les États-Unis, Tim Hodgson, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, a dévoilé trois mesures pour stimuler la transformation et l’adaptation de l'industrie au nouvel environnement mondial.

Service d’orientation

Premièrement, le gouvernement fédéral mettra en place un service à guichet unique, accessible via un site Web, qui centralisera l’information sur les programmes fédéraux destinés aux entreprises forestières et offrira un accès direct à des spécialistes de Ressources naturelles Canada pour guider les entreprises et les travailleurs dans leurs démarches d'adhésion aux programmes fédéraux.

Financement

Deuxièmement, Ottawa investira plus de 9 millions de dollars dans le cadre du programme Construction verte en bois (CVBois) pour favoriser l’intégration de produits innovants, tels que le bois massif, dans des projets de construction à travers le pays.

Groupe de travail

Troisièmement, le ministre Hodgson a annoncé la création du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien. Celui-ci débutera ses travaux au début de l’année 2026.

Coprésidé par Ken Kalesnikoff (Kalesnikoff Mass Timber) et Frédéric Verreault (Chantiers Chibougamau), ce groupe disposera de 90 jours pour formuler des recommandations sur la modernisation des pratiques, l'adoption de nouvelles méthodes de construction, la diversification des produits, l’ouverture de nouveaux marchés et l’accroissement de la productivité.

Des consultations auprès de l’industrie, les provinces et territoires, des communautés autochtones, des collectivités et des représentants des travailleurs, le groupe de travail auront lieu afin de dégager des solutions pour restructurer le secteur forestier.

D'autres membres du Groupe de travail seront annoncés au cours des prochaines semaines.

« Le secteur forestier canadien est l'une des pierres angulaires de notre économie. Les mesures annoncées aujourd'hui font d'une pierre deux coups : elles aident les entreprises à relever les défis immédiats et mettent l'industrie sur la voie de la compétitivité à long terme. En soutenant l'innovation, en élargissant les marchés et en donnant la priorité aux matériaux canadiens, nous bâtissons un Canada fort. », a indiqué Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.