Éric Gauthier nouveau directeur général de la Traversée internationale du lac St-Jean

Le conseil d’administration de la Traversée internationale du lac St-Jean annonce la nomination d’Éric Gauthier à titre de directeur général de l’organisation. Il entrera en fonction le 17 novembre prochain.

« Gestionnaire dans le domaine des services financiers, notamment chez Desjardins pendant plusieurs années, Éric Gauthier apportera à la Traversée une solide expertise en gestion, en mobilisation de partenaires et en rayonnement institutionnel », peut-on lire dans un communiqué de presse émis par l’organisme.

« Je suis honoré de me joindre à une organisation qui occupe une place aussi importante dans le cœur des gens d’ici. La Traversée, c’est bien plus qu’une compétition : c’est une fierté régionale et un moteur d’attractivité. J’ai hâte de contribuer à son développement et à son rayonnement », a déclaré le nouveau DG.

Bénévole depuis plusieurs années

Originaire de Saint-François-de-Sales, Éric Gauthier connaît bien la portée et la notoriété de la Traversée, comme bénévole depuis maintenant 15 ans, dont huit années comme administrateur au sein du conseil d’administration.

« Nous sommes très heureux d’accueillir M. Gauthier comme directeur général. Son expérience, sa rigueur et sa compréhension des enjeux régionaux seront des atouts précieux pour assurer la continuité et l’évolution de la Traversée », a mentionné Jessica Tremblay, présidente du conseil d’administration.

La 72e édition de la Traversée internationale du lac St-Jean aura lieu du 18 au 25 juillet 2026 à Roberval.