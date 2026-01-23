Le train Boréal Express inauguré au grand bonheur des tout-petits

Le samedi 17 janvier dernier avait lieu le lancement de la 21e édition du Village Boréal de Saint-Félicien. Le train Boréal Express, inauguré du même coup, n’est pas passé inaperçu. Les familles pourront embarquer à bord, gratuitement, chaque samedi et dimanche de 13h à 16h.

« Nous avons transformé un 4 roues en locomotive qui tire deux wagons d’une capacité de 12 personnes chacun. Sur le tracé du village, d’une distance de 1,2 kilomètre, nous aurons trois stations d’embarquement. Une à la place centrale et les deux autres dans les extrémités », explique Lyne Tremblay, présidente du Village Boréal, qui compte une vingtaine de bénévoles pour opérer le site.

Autre nouveauté cette année : l’ajout d’une deuxième maisonnette locative pour des gens qui désirent y passer une journée ou encore à des personnes dans le besoin. « Quatre organismes du milieu nous recommandent des familles qui n’ont pas les moyens de louer une maisonnette. Nous réservons des plages horaires et pour eux, c’est gratuit. »

Des locataires de partout

Une programmation diversifiée permettra aux jeunes et moins jeunes de vivre de bons moments à ce village hivernal très prisé non seulement par les résidents de Saint-Félicien, mais des municipalités avoisinantes. Des espaces de maisonnettes ont été loués par des gens de Saint-Prime, La Doré, Roberval, Dolbeau-Mistassini et Sainte-Jeanne-d’Arc. Sans oublier les visiteurs qui proviennent de partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean et plusieurs de la France. « On voit beaucoup d’étudiants du Cégep qui viennent patiner au village », ajoute la présidente.

Pour l’édition 2026, le village compte 122 maisonnettes comparativement à 112 en 2025 et 113 en 2024.

Fonds jeunesse de demain

Adaptées aux besoins des écoles, des jeunes et des familles, les activités proposées par le Village Boréal ne coûtent rien aux participants.

« Cette année nous désirons, en plus, donner un coup de pouce au Fonds jeunesse de demain. Les 6, 7 et 8 février prochain, nous invitons les gens à venir jouer dehors pour une bonne cause. Les participeront pourront patiner, marcher, courir, pratiquer le Fat Bike, sur les trois jours. On leur demande un don qui sera versé au Fonds jeunesse de demain, peu importe le montant. Les entreprises donnent déjà beaucoup à ce Fonds. Notre invitation permettra à des individus de faire de même. En prime, ils auront droit, à l’un des quatre prix qui seront attribués parmi les participants. »

« Ce premier week-end de février débutera en force. Le vendredi 6 février, en avant-midi, nous accueillerons 350 enfants de l’école Hébert et en après-midi, le même nombre d’élèves qui fréquentent l’école Mgr Bluteau. »