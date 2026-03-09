SUIVEZ-NOUS

Lundi, 09 mars 2026

Objectif de 300 000 $

Une campagne majeure pour agrandir l’Auberge de l’Amitié

Emmanuelle LeBlond
Le 09 mars 2026 — Modifié à 10 h 40 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Face à l’augmentation des demandes d’aide et à l’évolution des besoins des femmes et des enfants victimes de violence conjugale, l’Auberge de l’Amitié amorce une campagne de financement de 300 000 $ afin de concrétiser un projet d’agrandissement et de réaménagement de son bâtiment.

Sous le thème « S’unir pour agrandir l’Auberge de l’Amitié », ce projet vise à offrir un milieu d’accueil plus humain, plus sécuritaire et mieux adapté, tout en regroupant, en un même lieu, l’ensemble des services de soutien.

Au fil des années, l’Auberge de l’Amitié a constaté une hausse du nombre de demandes d’aide ainsi qu’une complexification des situations, témoignant d’une réalité de plus en plus exigeante pour les maisons d’hébergement. Pour poursuivre sa mission et maintenir un accompagnement de qualité, l’organisme doit aujourd’hui adapter ses installations à cette réalité.

« Derrière chaque demande, il y a une femme, souvent accompagnée de ses enfants, qui arrive à un moment charnière de sa vie. L’agrandissement nous permettra d’offrir davantage d’intimité, de sécurité et de stabilité, des conditions essentielles pour amorcer un processus de reconstruction », explique Roxanne Bradette, intervenante.

Campagne portée par une alliance de femmes engagées

Pour mener à bien cette campagne majeure, l’Auberge de l’Amitié peut compter sur l’appui de six femmes reconnues pour leur engagement dans la communauté : Annie Leclerc, Caroline Bergeron, Eruoma Awashish, Mélanie Paul, Raphaëlle Langevin et Valérie Gagnon. Elles s’impliqueront activement tout au long de la campagne, qui se déploiera jusqu’en juin 2027.

La composition de cette équipe témoigne d’une collaboration significative entre les communautés allochtone et autochtone, à l’image du territoire desservi par l’Auberge. Cette alliance reflète l’essence même de la campagne : unir les forces du milieu pour mieux soutenir les femmes et les enfants touchés par la violence conjugale.

Ce projet d’agrandissement contribuera à renforcer l’offre de services en violence conjugale au cœur même de notre communauté, tout en contribuant à la vitalité et à la solidarité du milieu. Au cours des prochains mois, diverses initiatives de mobilisation et de financement seront déployées afin de soutenir la réalisation de ce projet. La population est invitée à suivre le déroulement de la campagne et les annonces à venir via sa page Facebook et son site Internet.

L’Auberge de l’Amitié offre des services d’aide et d’hébergement aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants. L’organisme est accessible en tout temps, 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

