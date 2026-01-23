Le CIUSSS prend des mesures pour les populations vulnérables

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean avertit la population qu’une période de froid extrême frappera la région du 23 au 27 janvier 2026.

Afin d’affronter cette vague de températures basses, l’organisation déploie plusieurs mesures en collaboration avec ses partenaires communautaires, notamment pour soutenir les personnes en situation d’itinérance et les clientèles les plus à risque.

Plus de services pour les personnes en situation d’itinérance

Pour la durée de l’épisode de froid, les heures d’ouverture des refuges et des haltes de jour seront prolongées. Le CIUSSS invite donc toutes les personnes vulnérables à utiliser ces ressources afin de se mettre à l’abri.

Dans le secteur de Saguenay, la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi demeure la principale référence. Deux nouvelles haltes climatiques, situées à Jonquière et La Baie, seront également opérationnelles dès la fin de semaine.

Dans les secteurs de Roberval, Alma et Dolbeau-Mistassini, les refuges d’urgence, habituellement ouverts seulement la nuit, bénéficieront d’un soutien accru du CIUSSS. Les horaires seront ajustés pour permettre un accès de jour, de soir et de nuit au refuge situé derrière l’église Saint-Joseph à Alma, au Centre d’accès sécuritaire et accueillant (C.A.S.A.) de Roberval ainsi qu’à la Maison du cheminement à Dolbeau-Mistassini.

Conseils de sécurité en période de froid extrême

Le CIUSSS encourage la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean à adopter plusieurs mesures essentielles pour réduire les risques d’hypothermie et d’engelures.

En ce sens, celui-ci recommande de porter plusieurs couches de vêtements, avec un manteau extérieur coupe-vent et imperméable, de se couvrir soigneusement la tête, le visage et les mains ainsi que de choisir des bottes chaudes et antidérapantes.

De plus, si vous devez prendre la route, le CIUSSS recommande d’être prêt à une immobilisation prolongée du véhicule en cas de panne ou d’enlisement. Ainsi, il suggère d’avoir en sa possession un téléphone chargé, de l’eau, de la nourriture, des couvertures, une pelle, un balai à neige, des plaques d’adhérence et vos médicaments essentiels.

Finalement, le CIUSSS recommande de maintenir un niveau d’activité constant, sans effort physique trop intense, de prendre des pauses dans des endroits chauffés, d’éviter de mouiller ses vêtements et les changer rapidement s’ils deviennent humides ainsi que d’éviter le tabac et l’alcool, qui peuvent abaisser la température corporelle.

En cas d’engelure : quoi faire ?

En présence de symptômes d’engelure, le CIUSSS recommande de composer Info-Santé 811. En attendant, il est conseillé de se mettre à l’abri du froid, de retirer tout vêtement humide ou mouillé, de se réchauffer graduellement grâce à des couvertures ou au contact peau à peau et d’appliquer de l’eau tiède sur la zone touchée, sans jamais frotter la peau.

Lorsque la zone touchée par une engelure se réchauffe, une sensation de douleur ou de brûlure peut apparaître. En l’absence de plaies ouvertes, une crème protectrice, comme un gel d’aloès, peut aider à diminuer l’inconfort.