Le Centre de solidarité internationale-SLSJ veut un financement juste

Devant le désengagement du Canada en matière de solidarité internationale et devant des enjeux de financement plus grands que jamais, le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ) a décidé de prendre les grands moyens et a obtenu l’amendement d’une motion du gouvernement fédéral, afin de militer pour l'égalité des chances de financement pour les petites organisations et de rappeler le rôle des organismes de coopération internationale sans but lucratif.

Selon le Centre régional, cette victoire a été rendue possible grâce au travail acharné du député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, qui a porté la voix du CSI-SLSJ à la Chambre des communes, le 27 octobre dernier.

Le codirecteur de l’organisme à but non lucratif (OBNL), Julien Renaud, souligne qu’avec cette motion, le gouvernement vient d’inscrire noir sur blanc le fait que les petites organisations ne doivent pas être délaissées. De plus, M. Renaud ajoute que l’organisme ramène tout simplement la solidarité internationale dans les lignes directrices du ministère, alors que les trois autres orientations étaient toutes à caractère économique.

Mentionnons que le CSI-SLSJ pourrait bénéficier de cette égalité dans leur financement, alors que l’OBNL n’a obtenu que 5 101$ pour l’année 2024-2025. Une somme microscopique en comparaison au financement obtenu il y a deux ans, d’une valeur de 584 797$.