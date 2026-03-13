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Vendredi, 13 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 40 s

L’artiste de Roberval exposera deux œuvres numériques

Baku sélectionnée pour participer à l’Obey and Resist en Caroline du Sud

Jean Tremblay
Le 13 mars 2026 — Modifié à 16 h 09 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

L’artiste visuelle originaire de Roberval Baku voit son travail sélectionné pour une exposition les 21 et 22 mars prochains au Beeple Studios dans le cadre de l’exposition Obey and Resist, portée par l’artiste internationalement reconnu Shepard Fairey.

De son vrai nom, Stéphanie Lamontagne, l’artiste robervaloise dont les œuvres numériques ont parcouru le monde, l’an dernier, a connu une année 2025 exceptionnelle.

Un nouveau tremplin

Il y a quelques jours Baku a reçu un appel l’informant qu’elle a été sélectionnée pour exposer deux œuvres à cette exposition. Un nouveau tremplin pour l’artiste dont la notoriété ne cesse d’augmenter.

Rappelons que de septembre dernier jusqu’à décembre, ses œuvres ont été diffusées à grande échelle dans une campagne mondiale orchestrée par Artcrush, basée en France et spécialisée dans l’art numérique, en collaboration avec plusieurs partenaires d’affichage internationaux.

Des Pays-Bas à l’Espagne, du Portugal à la Jordanie, de la Finlande à l’Inde, de l’Indonésie à la Roumanie, de l’Italie à l’Afrique du Sud et jusqu’en Angleterre, plus de 10 000 panneaux numériques, dont certains mesurent jusqu’à 9,92 m (longueur) x 2,88 m (hauteur), ont présenté ses portraits hyperréalistes, révélant une vision universelle de la sensibilité humaine.

Mentionnons que l'exposition "OBEY: 30 Years of Resistance" de Shepard Fairey (alias OBEY) célèbre trois décennies d'art militant. Présentant des centaines d'œuvres, dont des sérigraphies et fresques, elle explore des thèmes comme la politique, l'écologie et la justice sociale, marquant l'évolution de l'artiste "du street art" à la reconnaissance mondiale, avec un style engagé contre le conformisme.

Enjeux de l’heure

Cette exposition s’inscrit dans une prise de position artistique forte autour des enjeux liés aux politiques migratoires américaines et aux actions d’U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Fidèle à l’engagement historique de Shepard Fairey, l’exposition explore le rôle de l’art comme outil de contestation, de mémoire et de conscience collective.

Être sélectionnée dans ce contexte représente pour Baku une reconnaissance importante au sein de la scène artistique numérique internationale.

« L’art peut créer un espace de pause, même au cœur d’un climat politique tendu. Participer à cette exposition est pour moi une manière de contribuer, avec mes propres codes visuels, à une conversation plus vaste », souligne l’artiste.

À propos de Baku

Baku est une artiste visuelle basée au Québec, travaillant principalement en peinture numérique. Formée initialement aux techniques traditionnelles de l’huile, elle développe aujourd’hui une esthétique minimaliste et émotionnelle, marquée par la précision technique et l’introspection. Son travail a été présenté à l’international, dans l’espace public comme en exposition.

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