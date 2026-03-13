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Vendredi, 13 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 26s

Guerre en Iran

Encore une hausse du prix de l’essence

Le 13 mars 2026 — Modifié à 11 h 30 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le conflit en Iran continue d’avoir ses incidences. Le prix de l’essence continue sa hausse vertigineuse dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que plusieurs détaillants affichent ce matin le prix de 1,63 $ le litre. Il s’agit donc d’une hausse de neuf cents depuis la semaine dernière, et d’une hausse de 27 cents le litre depuis un peu plus de deux semaines.

Dans les grands centres comme Montréal, on évalue que le prix du litre pourrait atteindre 1,90 $ d’ici lundi. La hausse survient alors que le coût d'acquisition est de 1.54.2$, et que le prix réaliste à la pompe selon CAA-Québec est de 1.59.0$

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