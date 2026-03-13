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Vendredi, 13 mars 2026

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Temps de lecture : 1 min 44 s

Roberval 

Le Camping Mont-Plaisant en pleine transformation 

Janick Émond
Le 13 mars 2026 — Modifié à 09 h 16 min
Par Janick Émond - Journaliste

Le Camping Mont-Plaisant de Roberval traverse une importante période de changements. Depuis quatre ans, les gestionnaires du site multiplient les améliorations afin de moderniser les installations et d’adapter l’offre aux besoins actuels de la clientèle. 

« On refait les installations pour offrir toujours mieux à notre clientèle. Et on améliore autant sur ce qui est visible, comme les bâtiments et les terrains, que sur ce qui est moins visible comme les installations électriques, par exemple », explique la directrice générale, Jeanne Desgagné.  

L’entreprise a également entrepris une refonte de son image de marque et de son site web. 

Un virage vers le tourisme de régénération 

Parmi les orientations majeures adoptées par le camping figure un virage vers le tourisme de régénération, un concept mis de l’avant par l’Association régionale de tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

L’objectif est d’encourager les visiteurs à laisser leur emplacement en meilleur état à leur départ qu’il l’était à leur arrivée. Mme Desgagné précise qu’un travail de sensibilisation demeure nécessaire.  

« Il y a encore beaucoup de gens qui, lors de leur départ, laissent leurs problèmes derrière, si je peux le dire ainsi. Ils laissent leurs déchets sur place en se disant que d’autres vont ramasser. D’autres brisent des installations sans en parler et laissent le problème à d’autres. » 

Fin des chalets et de la restauration 

D’autres changements structurants ont été apportés. Le camping ne compte plus ses huit chalets locatifs. Sept ont été vendus, tandis que le dernier sera transformé en salle destinée aux jeunes.  

« Le but est de se concentrer sur un seul aspect, le camping et non l’hébergement », souligne la directrice générale. 

Le service de restauration a également été abandonné.  

« C’était difficile de trouver un concessionnaire, et aussi, on remarque que les gens arrivent beaucoup plus préparés maintenant avec de la nourriture pour se faire leurs repas ici. Donc c’était un service qui n’était plus vraiment rentable. »  

La proximité du centre-ville de Roberval a aussi pesé dans la balance, les visiteurs pouvant facilement s’y rendre pour se restaurer ou faire des achats. 

Des services méconnus 

Le camping offre désormais un comptoir de prêt sportif et de jeux, accessible gratuitement.  

« Il est possible de réserver des jeux ou des équipements gratuitement ici. Et ce n’est pas seulement pour les gens du camping, mais pour la population en général. »  

La direction rappelle également que l’accès au site est gratuit pour les visiteurs.  

« La barrière à l’entrée est plus pour contrôler l’entrée des roulottes, ce n’est pas pour empêcher les gens d’entrer sur le site. On invite les gens à venir profiter du site et de la nature ! » 

 

 

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