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Vendredi, 13 mars 2026

Sports

Temps de lecture : 36s

Un premier sommet du vélo prévu dans la région

Le 13 mars 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

L’hôtel Universel d’Alma sera l’hôte du premier sommet du vélo au Saguenay-Lac-Saint-Jean, présenté par la Véloroute des Bleuets, le 16 avril prochain. Pour l’organisation, l’impact du vélo sur le développement économique et social de la région mis de l’avant.

Selon le Quotidien, le sommet permettra aux organisateurs de renouveler avec les motivations d’antan, lors de la création de la véloroute en 1984, dans une période de crise industrielle. Le Sommet mettra en lumière les rôles de chacun des partenaires, en provenance du monde municipal, de l’industrie touristique, et d’organisations régionales.

L’événement du 16 avril prochain permettra aussi de se projeter jusqu’en 2030 afin d’identifier quelles sont les prochaines étapes de développement pour la Véloroute des Bleuets. 

La Véloroute des Bleuets confirme également la présence d’un conférencier à l’événement. Ce sera Guillaume Lavoie, un entrepreneur en politiques publiques, engagé dans la véloconomie depuis plusieurs années.

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