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Vendredi, 13 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 17 s

Deux ans et demi après un incendie criminel

La bibliothèque Henri-Lévesque rouvre ses portes

Jean Tremblay
Le 13 mars 2026 — Modifié à 09 h 18 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Lourdement endommagée, en août 2022, par un incendie criminel qui a pris feu dans une poubelle située à l’extérieur du bâtiment, la bibliothèque Georges-Henri Lévesque de Roberval renaît de ses cendres deux ans et demi après ce malheureux événement. Toutefois, pour le moment, impossible de connaître la facture finale du coût de réalisation du projet.

Questionné sur cette demande d’information, on nous a répondu : « À ce stade-ci, les travaux ne sont pas encore complétés. Pour cette raison, nous préférons attendre la fin officielle du chantier avant de communiquer les coûts, même partiels. Cela dit, nous pouvons vous assurer que le projet évolue en toute conformité avec les prévisions budgétaires établies initialement. Il n’y a pas eu de changement au niveau du financement de ce projet », a expliqué Étienne Girard, conseiller en communications et relations publiques à la Ville de Roberval.

Inauguration officielle

L’inauguration qui a eu lieu le mardi 3 mars dernier a eu lieu en présence de près de 80 invités, marquant ainsi sa réouverture tant attendue par la communauté.

Bénévoles, employés, partenaires, représentants du milieu culturel, anciens élus municipaux, représentants ministériels dont la débutée de Roberval à l’Assemblée nationale, Nancy Guillemette et dignitaires étaient réunis pour souligner cet événement marquant pour la vie culturelle robervaloise.

Étapes de réalisation

L’événement a permis de revenir sur les nombreuses étapes ayant mené à la réalisation du projet, ainsi que sur l’importance de la bibliothèque municipale dans la communauté.

« Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et à la collaboration de nombreux partenaires, la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque offre désormais des espaces modernisés et adaptés aux besoins de la population. Il est à noter que certains travaux se poursuivent, notamment ceux liés au revêtement extérieur du bâtiment ainsi qu’à l’aménagement du parc attenant. Leur achèvement est prévu pour l’été 2026 », peut-on lire dans le communiqué de presse annonçant la réouverture de la bibliothèque.

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