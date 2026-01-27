Le Cégep de Saint-Félicien accueille près de 200 participants

Le Cégep de Saint-Félicien a attiré près de 200 participants, en ligne et en présence, à l’occasion de la 10e édition de ses Portes ouvertes qui ont eu lieu le samedi 24 janvier.

La journée a débuté en matinée avec une première rencontre virtuelle tenue sur la plateforme Zoom. Cette formule en ligne, devenue particulièrement prisée au fil des ans, a permis de rejoindre des étudiants internationaux, des jeunes provenant d’autres régions du Québec ainsi que toute personne dans l’incapacité de se déplacer. Le Cégep a choisi de maintenir cette approche afin d’assurer une accessibilité maximale, un objectif qui semble une fois de plus atteint.

En après-midi, l’établissement a ouvert ses portes pour des activités en présentiel, rassemblant plus d’une centaine de visiteurs. Ces derniers ont pu rencontrer des enseignants, visiter les installations et échanger avec plusieurs membres du personnel.

Les discussions ont porté sur une variété de services offerts par le Cégep, notamment l’aide financière, le transport, la vie étudiante, les services adaptés ainsi que les bourses de la fondation.

La journée s’est conclue sur une note sportive grâce à un match amical de volleyball opposant l’équipe actuelle des Kioki à d’anciennes joueuses.