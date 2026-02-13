Taux de réussite en français en baisse dans les cégeps au Québec

Le taux de réussite en français est en baisse dans les cégeps de la province, connaissant une diminution de 5% en cinq ans. Tel est le constat que dresse le palmarès des cégeps, dont un premier volet est publié ce vendredi dans le Journal de Québec.

Le résultat vient d’une dissertation critique de 900 mots que les cégépiens devaient rédiger, à partir d’oeuvres littéraires, dans une durée de 4 heures et demie, une obligation pour obtenir de diplôme d’études collégiales.

Les analystes du ministère de l’Éducation croient que la pandémie est en grande responsable de la baisse de réussite de cet examen de français au fil des ans. Mentionnons également que les garçons réussissent moins bien que les filles dans ce type d’épreuve linguistique. leur taux de réussite étant passé sous la barre des 80%.