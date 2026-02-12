Michel Simard publiera un autre ouvrage d’envergure sur l’histoire sportive régionale

Michel Simard s’est lancé dans la recherche et l’écriture d’un autre ouvrage d’envergure sur l’histoire sportive régionale. Cette fois, l’auteur retracera le parcours d’athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont participé aux Jeux olympiques et paralympiques ou de sportifs professionnels qui se sont démarqués dans différentes disciplines, autre que le hockey.

Ce livre, qui sera encore une fois agrémenté de nombreuses photos promet-il, racontera l’histoire de sportifs de la région qui ont réalisé des performances exceptionnelles selon lui, qui ne doivent pas être oubliés.

Michel Simard a donc dressé une liste de noms, une soixantaine à ce jour, mais s’empresse d’ajouter qu’elle n’est toutefois pas définitive. Le risque d’oublier des personnes est majeur dit-il, ce qu’il souhaite éviter.

« Elle n’est pas définitive parce qu’il y a aussi des choses que je dois encore valider pour certains. J’essaie vraiment d’identifier des gens natifs de la région, mais il va y avoir des exceptions. Il y a des personnes qui ont participé aux Jeux olympiques, mais qui sont arrivés au Saguenay-Lac-Saint-Jean un peu plus vieux. Par exemple, Serge Tremblay, un haltérophile de Dolbeau. Ses parents étaient de La Malbaie et il a déménagé à Dolbeau à l’âge de deux ans. »

Chacun et chacune de ses athlètes aura droit à une biographie sur environ 6 pages, précise l’auteur.

Un livre exceptionnel

« Ça va être un livre qui va être exceptionnel, lance au bout du fil l’ancien maire de Saint-Gédéon, maintenant établi à Québec. Par exemple, quand je parle du cyclisme, le premier cycliste de la région qui est allé aux Jeux olympiques, c’est André Simard d’Alma en 1976. Il avait été sélectionné dans l’équipe, mais en raison de circonstances que je vais décrire dans le livre, il a eu des problèmes avec son entraîneur. C’était les Anglais contre les Français à l’époque et il a quitté les jeux trois jours avant l’ouverture. »

Michel Simard évoquera aussi des athlètes professionnels, comme l’Almatois André Bolduc qui a joué au football avec les Alouettes et qui est actuellement entraîneur dans l’Ouest canadien.

La boxe trouvera aussi sa place dans l’ouvrage.

« Je vais parler du parcours de Stéphane Ouellet, à partir de sa jeunesse. Il n’avait qu’une dizaine d’années quand il a commencé à boxer. C’est ce que je vais raconter. »

Ce livre devait normalement être publié en 2027, affirme Michel Simard, parce qu’il y a encore beaucoup de travail de recherches et d’écriture à faire.

Cartes sportives

D’ici là, l’auteur révèle qu’il souhaite faire avancer un autre projet en parallèle, celui de mettre sur le marché des cartes sportives pour souligner le 350e anniversaire de la fondation de Chicoutimi cette année.

Plusieurs célébrations sont prévues et Michel Simard estime qu’on devrait en profiter pour honorer des athlètes qui ont fait rayonner la région dans leur sport.

« Ceux qui ont joué au hockey dans la ligue nationale ou américaine, une édition des Saguenéens ou des Marquis de Jonquière. Des équipes sportives et aussi des cartes individuelles. Je pourrais par exemple mettre là-dedans la jeune Julie Plourde de Saint-Gédéon qui a gagné un rodéo aux États-Unis ou Patrick Girard au niveau des quilles. Au niveau du ski, on pourrait faire un court historique de l’ouverture des montagnes, du Mont Lac-Vert au Valinouët en passant par le Mont-Édouard. »