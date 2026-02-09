Les Seahawks champions du Super Bowl

Les pronostics prédisaient une domination de la défensive des Seahawks et ils ne se sont pas trompé. La formation de Seattle n'a fait qu’une bouchée des Patriots de la Nouvelle-Angleterre grâce à une victoire de 29-13 lors du 60e Super Bowl présenté à Santa Clara.

Dès le botté d’envoi, l’attaque et la défensive des Seahawks ont été supérieures à celles des Patriots qui peinaient à avancer sur le terrain.

Pour le quart-arrière Sam Darnold, il voit enfin son travail être récompensé. Après des passages difficiles avec les Jets de New York et la Caroline, il est devenu second à San Francisco en 2023 avant de faire un retour remarqué avec les Vikings du Minnesota l’an dernier.

Sans connaître son meilleur match, il a complété 19 de ses 38 passes pour des gains de 202 verges en plus de réussir une passe de touché.

Son adversaire, Drake Maye, son baptême en grande finale a été un véritable cauchemar. Après trois quart, son équipe avait plus de bottés de dégagement (8) que de passes complétées (7). Heureusement, les Patriots ont connu un bon quatrième quart mais le retard était trop grand à rattraper.

De plus, c’était la première fois depuis 1974 qu’une équipe était blanchie après trois quarts au Super Bowl.

Après le premier touché du match, marqué par les Seahawks au tout début du dernier quart, les Patriots se sont inscrits au pointage grâce à deux passes de 35 verges de Maye à Mack Hollins dont la deuxième dans la zone des buts. Au total, le quart des Pats a subi six sacs durant cette rencontre.

C’est le porteur de ballon Kenneth Walker qui s’est vu mériter le titre de joueur par excellence de cette rencontre.