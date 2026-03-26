Québec amorce l’encadrement professionnel de l’ostéopathie

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé hier le lancement prochain des travaux visant à encadrer la pratique de l’ostéopathie au sein du système professionnel québécois.

Le ministre a confié à l’Office des professions du Québec le mandat de mener ces travaux, qui s’inscrivent dans la deuxième phase du chantier de modernisation du système professionnel entrepris par le gouvernement du Québec en 2023.

Selon Québec, l'encadrement de la pratique des ostéopathes lui permettra d'assurer une meilleure protection du public en garantissant l’accès à des services sécuritaires, fondés sur des compétences vérifiées et des pratiques respectant les exigences du système professionnel québécois.

De plus, le gouvernement voit dans l’encadrement de cette profession l’opportunité de structurer la formation des futurs praticiens. Le milieu universitaire sera ainsi mis à contribution afin de développer des programmes de formation répondant aux standards requis pour l’exercice de l’ostéopathie au Québec.

Une décision attendue par les professionnels

L’annonce a été accueillie favorablement par Ostéopathie Québec, qui se réjouit de voir l’ostéopathie devenir la 57e profession encadrée dans la province. Il s’agissait d’un dossier prioritaire pour l’organisation qui, au cours des dernières années, avait multiplié les représentations auprès des autorités gouvernementales afin de faire avancer ce dossier.

Pour l’association regroupant plus de 1 750 membres, la décision du gouvernement constitue une reconnaissance de l’importance de structurer la profession, de mieux encadrer la pratique de l’ostéopathie et de favoriser une meilleure intégration au sein du système de santé.

« Cette décision est le fruit de plusieurs années de travail et d'un engagement constant envers la protection du public. Nous remercions le ministre pour son leadership dans ce dossier et pour l'attention portée aux préoccupations du milieu. Ostéopathie Québec demeurera pleinement mobilisée et poursuivra ses efforts afin de contribuer activement aux prochaines étapes de ce chantier important. », a souligné la présidente d'Ostéopathie Québec, Karine Devantéry.

Le Québec compte actuellement plus de 3 000 ostéopathes. Ces praticiennes et praticiens offrent des soins axés sur la thérapie manuelle visant à rétablir la mobilité des différentes structures du corps, à réduire la douleur et à optimiser la fonction physique, notamment chez les personnes souffrant de troubles neuromusculosquelettiques.