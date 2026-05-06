Reprise des recherches pour retrouver Jean-Claude Bergeron

La Sûreté du Québec (SQ) a repris ses recherches à l’ouest du lac Saint-Jean, afin de retrouver Jean-Claude Bergeron, un homme de 69 ans originaire d’Alma porté disparu depuis le mois de novembre. Les opérations se concentrent notamment dans les ravins et le long des rives de la rivière Ticouapé.

Son véhicule avait été retrouvé au début du mois de décembre, mais aucune trace de l’homme n’a été observée depuis, rapporte Radio-Canada. Les recherches effectuées il y a quelques mois avaient été compliquées par un important couvert de neige. La fonte printanière pourrait maintenant permettre la découverte de nouveaux indices, estiment les policiers.

Un poste de commandement de la SQ a été déployé à l’intersection du rang 4 et du chemin du Lac, dans le secteur de Saint-Méthode. Des enquêteurs sont également sur place pour recueillir des témoignages susceptibles de mener à la localisation du corps de l’homme disparu.