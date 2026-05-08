La nouvelle aventure de Marie‑Josée Gauvin et Maxime Roberge

Vingt ans d’amitié, des milliers de conversations sur la culture pop et, enfin, un premier projet professionnel commun. Aujourd’hui, Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge unissent leurs voix dans Pop Pop Balado, un projet qui leur ressemble.

Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge ont tous deux étudié L'École supérieure en Art et technologie des médias (ATM) du Cégep de Jonquière. C’est là qu’ils se sont rencontrés, il y a quelques années. Maxime Roberge se rappelle encore très bien ce moment.

« C’est moi qui ai vu Marie en premier. Elle est arrivée en retard à un cours en ATM. J’aime raconter cette histoire parce que c’était comme dans les films : elle portait des jeans et avait des cheveux noirs. Elle ne passait vraiment pas inaperçue. Je me suis demandé qui était cette belle étrangère. Elle est venue s’asseoir juste devant moi. On a découvert qu’elle venait de Dolbeau et moi de Saint-Méthode. On avait vécu toute notre vie à quinze minutes l’un de l’autre sans jamais se croiser », se remémore-t-il.

Une complicité s’est installée, leur lien s’est renforcé et une véritable amitié est née.

« On s’est côtoyé comme des étudiants à l’école. À la dernière journée de la première année, Maxime m’a fait un lift pour descendre à Dolbeau. Dans son char, il m’a fait écouter l’album de Loretta Lynn. On a jasé de musique. Quand il m’a débarqué dans le parking de l’église à Saint-Méthode. On s’est fait un câlin et je me suis dit que j’allais être amie avec ce gars-là toute ma vie. Je l’ai senti là », raconte Marie-Josée Gauvin.

Les grands complices partagent plusieurs points communs, dont leur amour pour la culture pop. « C’est dans notre ADN, s’exclame Maxime Roberge. On est né de même. On est des consommateurs de radio, des consommateurs de MusiquePlus, des consommateurs de shows depuis qu’on est né. »

Marie-Josée Gauvin acquiesce en souriant : « J’ai tout découvert au Festival du bleuet avec les spectacles que j’ai vus. Maxime, c’est à l’expo agricole de Saint-Félicien. »

Pour la première fois en plus de vingt ans d’amitié, Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge se sont lancés dans un projet professionnel commun. Ils avaient envie de parler de ce qu’ils aimaient, soit la pop sous toutes ses formes et l’impact qu’elle a eu dans leurs vies.

Pop Pop Balado a été lancé en septembre dernier. Depuis, les animateurs volent sur un nuage. « C’est un beau projet qui me tient à cœur, exprime Marie-Josée Gauvin. On veut. On met le cœur à l’ouvrage. C’est comme une petite entreprise en démarrage. La réponse des gens est tellement le fun. Ça nous donne du gaz. »

Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge sont en train de bâtir une réelle communauté. Leurs fans se font affectueusement appeler les « poptartes ».

Justement, les animateurs iront à la rencontre du public dans le cadre d’une tournée. Ils s’arrêteront entre autres à Dolbeau-Mistassini dans le cadre d’un enregistrement en direct, le 9 mai au Vox Populi. Au programme : anecdotes croustillantes, échanges sans filtre et confidences. Les billets se sont envolés comme des petits pains chauds. Deux dates supplémentaires ont été annoncées, les 2 et 3 octobre prochains. La mise en vente de billets sera annoncée sous peu.