Les députés bloquistes de la région doutent des mesures d'Ottawa

Les députés régionaux du Bloc Québécois doutent des mesures annoncées récemment par le gouvernement fédéral pour soutenir les entreprises affectées par le nouveau mode de calcul des tarifs américains sur les produits de l’acier, de l’aluminium et du cuivre.

Les bloquistes invitent Ottawa à corriger le tir rapidement par un soutien direct aux entreprises et aux travailleurs jusqu’à la restauration d’une entente commerciale avec les États-Unis.

« Le gouvernement est arrivé avec deux mesures qui, sans être mauvaises en soi, sont inadéquates et ne répondent pas aux besoins immédiats des entreprises. », a signalé le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.

Le député mentionne que son parti a déjà proposé plusieurs mesures au gouvernement, dont un programme de subvention salariale pour préserver le lien d’emploi avec leurs travailleurs qualifiés, l’imposition de tarifs de sauvegarde, notamment pour éviter que la Chine n’utilise le marché canadien pour le transit de ses marchandises aux États-Unis après de fausses transformations.

« On avait aussi parlé, entre autres, d’un Buy Canadian Act contraignant et du rachat des droits compensatoires par l’industrie forestière, une mesure à coût nul pour le gouvernement. », a ajouté le député de Jonquière, Mario Simard.

Selon lui, les mesures annoncées sont une indication que le gouvernement n’est à l’écoute ni des syndicats ni des chambres de commerce ni l’Union des municipalités du Québec. Il s’inquiète également que ce programme de prêts n’aide pas les PME les plus fragilisées.

Rappelons que le nouveau mode de calcul des tarifs américains frappe de nombreux produits, protégés par l’ACEUM, qui n’étaient pas taxés jusqu’à présent. Selon une étude de Desjardins, c’est maintenant le quart des exportations vers les États-Unis qui est touché par ce nouveau tarif de 25%.

« Et le pire est à venir : comme les entreprises produisent aujourd’hui pour des commandes faites il y a plusieurs mois, moins d’entreprises américaines commanderont nos produits avec ces nouveaux tarifs. La situation actuelle, avec une multiplication des fermetures et des craintes affichées, n’est que le début. C’est pourquoi il faut agir maintenant », avise le député de Jonquière.

Alexis Brunelle-Duceppe estime que le Québec compte 441 000 travailleurs qui œuvrent dans le secteur manufacturier et qui pourraient être affectés par la crise tarifaire. Ainsi, il souhaite que le gouvernement travaille avec le Bloc Québécois pour protéger rapidement le secteur manufacturier québécois.

La formation politique souverainiste demande au gouvernement libéral de revoir sa stratégie et d’offrir un « véritable plan de soutien » aux entrepreneurs et aux travailleurs de ce secteur économique