Les Saguenéens et les Wildcats se retrouveront en finale

Les Saguenéens de Chicoutimi affronteront les Wildcats de Moncton lors de la finale de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ). La formation du Nouveau-Brunswick a confirmé sa place mardi soir en disposant de l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 6 à 2.

Cette série représente un moment historique pour les Saguenéens, qui participeront à une première finale de la LHJMQ depuis 1997, rapporte Radio-Canada. Pour les Wildcats, il s’agira d’une deuxième présence consécutive en finale. Le duel s’amorcera dès vendredi au Nouveau-Brunswick.

À Chicoutimi, l’engouement est déjà palpable. Les billets pour les troisième et quatrième matchs de la série, qui seront disputés au Centre Georges‑Vézina, seront mis en vente aujourd’hui à 10 h. Les partisans pourront se les procurer en ligne ou aux bornes informatiques à l’entrée du centre sportif.

Dans une publication diffusée sur Facebook, l’organisation des Saguenéens invite les amateurs à se connecter à la plateforme de vente dès 9 h 30. Il est toutefois recommandé de ne pas se connecter plus de 30 minutes à l’avance, puisque la session pourrait devenir inactive avant l’ouverture officielle de la vente.

Ces précautions rappellent les difficultés rencontrées lors des séries précédentes. Au premier tour, des problèmes techniques avait forcé l’organisation à conclure la vente de billets directement à l’aréna. Par la suite, l’heure exacte de mise en vente n’avait même pas été annoncée afin d’éviter de surcharger la plateforme de vente en ligne.