Une peintre autodidacte

De son côté, Bérangère Bélanger, âgée de 84 ans, développe sa pratique artistique depuis de nombreuses années. Peintre autodidacte, elle consacre elle aussi de longues heures à son art. À l’occasion, elle présente ses œuvres au public, notamment lors de la Fin de semaine des Arts de Lac-Bouchette, prévue les 9 et 10 mai.

Son approche se distingue par l’intégration d’une technique proche du collage. Elle assemble minutieusement de petits morceaux de papier pour former une image qu’elle retravaille ensuite à la peinture. Ce procédé confère à ses toiles un aspect texturé, rappelant parfois la mosaïque.

Entre création et générosité

Les œuvres réalisées par le couple trouvent principalement leur place auprès de leurs proches. Bérangère Bélanger mentionne offrir régulièrement ses créations en cadeau, tout en en vendant certaines à l’occasion. Cette année marque d’ailleurs un moment important pour le couple, qui célèbre 65 ans de mariage.

Leur quotidien ne se limite toutefois pas à la création artistique. Tous deux s’impliquent activement dans leur communauté. Depuis leur arrivée à Roberval, ils participent notamment aux activités du Jardin des Ursulines, en contribuant aux brunchs du dimanche, ainsi qu’au fonctionnement de Frip Bazar, situé sur le boulevard Saint-Joseph.

Cet engagement leur permet de maintenir un lien social actif. « Nous voulions éviter de rester à la maison toute la journée. Le bénévolat nous donne l’occasion de rencontrer des gens », expliquent-ils.