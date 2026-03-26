Deux films de Samuel Thivierge obtiennent une distribution à l’international

Les films La fille du Martin et The Road to Tophet, réalisés et produits par Samuel Thivierge de Saint-Félicien, viennent de franchir une étape déterminante grâce à une entente de distribution conclue avec un distributeur américain établi à Los Angeles. Cette entente couvre les États-Unis et l’international. Une diffusion au cours des six prochains mois se profile.

Une percée au Canada anglais s’amorce également avec La fille du Martin pour lequel il bénéficie d’une entente distincte avec TVA. Une diffusion télévisuelle en Ontario figure parmi les prochaines étapes. Samuel Thivierge confirme que ce projet au Canada suit son cours en vue d’une présentation prochaine au petit écran.

Positionnement stratégique

Très impliqué dans le développement et la structuration de ses projets, Samuel Thivierge consolide son rôle de réalisateur-producteur. Il pilote la mise en place des ententes et participe directement aux négociations liées à la distribution.

Cette percée découle d’un travail soutenu amorcé depuis plusieurs années. En février 2025, un déplacement à Los Angeles a permis d’accélérer les discussions et de concrétiser l’entente actuelle. Cette présence sur le terrain a contribué à faire progresser le dossier de manière tangible.

« Pour conclure une telle entente, il faut maintenir ses efforts sans relâche. Une forme de persévérance constante, mais mesurée, guide le processus. Pour La fille du Martin, tourné en grande partie à Saint-Félicien, cette avancée représente une reconnaissance importante dans un marché de 300 millions de personnes », mentionne-t-il.

Synopsis

Dans The Road to Tophet, Samuel Thivierge interprète le rôle principal tout en assurant la production. Il signe également la réalisation. Ce thriller, campé en Ontario dans un univers de motoneige, suit un jeune homme impliqué dans le transport de drogue vers les États-Unis, qui cherche à se retirer de ce milieu.

La comédie romantique La fille du Martin propose le parcours d’une jeune femme qui devait séjourner avec son père à la Pourvoirie des Laurentides. Le décès de celui-ci survient avant le départ. Malgré cette épreuve, elle choisit de maintenir le voyage. Sur place, une relation se développe avec le fils du propriétaire.

Le docufiction Agents de la Faune s’inspire d’un témoignage réel d’agents retraités confrontés à un cas de braconnage marquant au cours de leur carrière.

Diffusé sur Facebook et YouTube, ce projet continue de susciter un fort intérêt. Plus d’un million de visionnements s’ajoutent à des milliers de commentaires et à un engagement soutenu du public. La circulation en ligne se poursuit activement, notamment sur la page facebook.com/agentsdelafaune.

Poursuivre sur une lancée

Le réalisateur-producteur entend maintenir ce rythme. « Ce parcours découle d’un travail constant, d’initiatives répétées et d’une persévérance soutenue. L’objectif consiste à prolonger cette lancée avec des projets plus ambitieux, notamment autour d’Agents de la Faune, ainsi qu’avec de nouveaux films et séries en développement », explique-t-il, en évoquant aussi une ouverture à de futures collaborations.

« Cette démarche s’inscrit dans une vision plus large. Le prochain objectif vise la production de films à plus grand budget et l’accès à des réseaux de distribution dans des marchés élargis », conclut-il.