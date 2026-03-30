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Ressources intermédiaires

Le PQ presse le gouvernement de conclure les négociations en cours

Émile Boudreau
Le 30 mars 2026 — Modifié à 10 h 33 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les négociations entre le gouvernement du Québec et l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) suscitent de vives inquiétudes à l’Assemblée nationale.

Lors de la période de questions, la députée de Chicoutimi et porte-parole du Parti Québécois (PQ) en matière d’Aînés, MarieKarlynn Laflamme, a interpellé le gouvernement sur l’impasse dans les discussions entre l’Association et Québec, alors que l’entente qui lie les deux parties est échue depuis près d’un an.

« Pendant que les négociations traînent, une part importante des ressources intermédiaires vivent des difficultés financières sérieuses, avec des risques réels de réduction de services ou de fermeture si le financement n’est pas revu. », a-t-elle dénoncé.

Lors de son intervention, MarieKarlynn Laflamme a souligné que plusieurs propriétaires envisagent des projets de construction ou d’agrandissement, mais y renoncent en raison de leurs conditions financières. Elle a également rappelé qu’au fil des dernières années, plusieurs appels d’offres pour de nouvelles constructions ont été annulés, malgré une forte demande. Selon elle, environ 5 500 personnes attendraient actuellement une place en ressource intermédiaire à travers le Québec, dont 179 au Saguenay–LacSaintJean.

« La ministre tente de nous faire croire que les ressources intermédiaires sont un modèle essentiel dans l’offre d’hébergement et que le gouvernement souhaite continuer à développer ce modèle, mais elle ne s’engage pas à améliorer les conditions financières. », a ajouté la députée.

Du côté gouvernemental, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a reconnu l’importance du réseau d’hébergement de soins de longue durée. Elle a souligné que le gouvernement a notamment travaillé à « conventionner » des CHSLD privés afin de bonifier l’offre de services. Toutefois, elle a indiqué ne pas pouvoir répondre directement aux questions de la députée afin de ne pas nuire aux négociations en cours. Elle assure néanmoins suivre le dossier de près et souhaiter parvenir à une entente le plus rapidement possible avec l’ARIHQ.

La présidente du Conseil du trésor, FranceÉlaine Duranceau, a pour sa part précisé que le gouvernement a déjà conclu une entente avec cinq des neuf groupes représentant les ressources intermédiaires au Québec, ce qui représenterait plus de 60 % des ressources.

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