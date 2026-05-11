Le festival La Lune des Moissons de retour pour une 5e édition

Le festival La Lune des Moissons sera de retour à l’occasion de sa 5e édition du 11 au 13 septembre prochains dans la municipalité de Saint-Prime. L’organisation a dévoilé la semaine dernière une partie de la programmation qui animera les soirées du vendredi et du samedi.

Le coup d’envoi des festivités sera donné le vendredi 11 septembre sous le chapiteau, avec une soirée musicale mettant en vedette Marie-Annick Lépine, qui partagera la scène avec Mara Tremblay et Catherine Durand. La soirée se poursuivra ensuite avec la prestation du groupe Les Gars du Nord.

Les activités se déplaceront le samedi 12 septembre au Vieux Couvent de Saint-Prime, où le public pourra profiter d’une soirée aux sonorités originales avec le groupe Marie Céleste suivi de Lou-Adriane Cassidy.

Les billets pour les spectacles sont en vente dès maintenant. Un passeport pour les deux soirs est offert au coût de 55 $, en plus de billets journaliers pour le vendredi et le samedi, disponibles via la billetterie en ligne du Vieux Couvent de Saint-Prime.

Bien que la programmation complète soit toujours en cours d’élaboration, l’organisation confirme déjà le retour du très populaire Grand marché fermier, qui sera de nouveau offert gratuitement à la population. Cette activité permettra aux visiteurs de découvrir une grande variété de produits locaux et d’aller à la rencontre des producteurs et artisans de la région.

Par ailleurs, de nouvelles activités feront leur apparition lors de la journée du dimanche, élargissant ainsi l’offre du festival. Des annonces supplémentaires seront faites au cours des prochaines semaines.