SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 14 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 2 s

Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

Cinq pratiques efficaces pour soutenir la réussite des élèves

Emmanuelle LeBlond
Le 14 mai 2026 — Modifié à 12 h 57 min le 13 mai 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Depuis le début de l’année scolaire 2025‑2026, le Centre de services scolaire du Pays‑des‑Bleuets (CSSPB) déploie cinq pratiques efficaces dans l’ensemble de ses écoles primaires et secondaires. Ces pratiques, choisies en fonction des besoins du milieu et appuyées par la recherche, visent à soutenir la réussite éducative.

Elles regroupent les apprentissages socioémotionnels, la réponse à l’intervention, l’enseignement explicite, la neuroéducation ainsi que la rétroaction, chacune contribuant à améliorer l’apprentissage et le développement des élèves.

En 2024‑2025, dix écoles primaires et une école secondaire avaient participé à un projet pilote. Cette année, toutes les écoles s’approprient une ou deux pratiques, avec l’accompagnement des Services éducatifs. L’objectif est que l’ensemble des établissements maîtrisent graduellement les cinq pratiques d’ici cinq ans.

Pour soutenir cette démarche, plusieurs modèles de formation sont offerts : demi‑journées en établissement, formations asynchrones ou encore formations sur demande dans le cadre des équipes collaboratives. Elles s’adressent à tout le personnel en contact direct avec les élèves. Des formations avec des experts en éducation sont également proposées, notamment celles de Steve Masson et François Massé.

Ce plan de déploiement s’inscrit dans l’orientation 1 du Plan d’engagement vers la réussite du CSSPB, qui vise à conjuguer les compétences de tous les acteurs scolaires. Il répond aussi aux attentes du ministère de l’Éducation concernant l’implantation de pratiques efficaces. D’autres facteurs, comme le maintien d’attentes élevées et le travail collaboratif, contribuent à maximiser l’impact sur l’apprentissage, par exemple en réorganisant légèrement l’horaire pour dégager du temps de réflexion professionnelle sans réduire le temps d’enseignement.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Aucun cas confirmé au Québec
Publié à 13h00

Aucun cas confirmé au Québec

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a fait le point sur la situation entourant la récente éclosion de Hantavirus survenue à l’étranger. Selon les autorités, aucun cas lié à cette éclosion n’a été recensé jusqu’à présent sur le territoire québécois. La Santé publique assure que le risque pour la population demeure « très faible » et ...

LIRE LA SUITE

La Fondation du Domaine-du-Roy souligne la générosité de ses donateurs
Publié à 11h00

La Fondation du Domaine-du-Roy souligne la générosité de ses donateurs

La Fondation du Domaine-du-Roy a procédé, mardi, à la mise à jour de son tableau des donateurs, installé dans le hall de l’hôpital de Roberval, un geste symbolique visant à reconnaître la contribution de ses partenaires à l’amélioration des soins de santé dans la région. Parmi les faits marquants de l’événement, un hommage particulier a été rendu ...

LIRE LA SUITE

« Difficile pour la SQ de porter des accusations » – Hugues Beaulieu
Publié à 9h43

« Difficile pour la SQ de porter des accusations » – Hugues Beaulieu

Du côté de la Sûreté du Québec, l’implantation de mécanismes de préautorisation dans certaines stations-service reçoit un accueil favorable. Pour Hugues Beaulieu, ce type de mesure permet aux commerçants de limiter les pertes liées aux oublis de paiement ainsi qu’aux départs intentionnels sans acquitter la facture. Le porte-parole cite notamment ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES