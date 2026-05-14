Cinq pratiques efficaces pour soutenir la réussite des élèves

Depuis le début de l’année scolaire 2025‑2026, le Centre de services scolaire du Pays‑des‑Bleuets (CSSPB) déploie cinq pratiques efficaces dans l’ensemble de ses écoles primaires et secondaires. Ces pratiques, choisies en fonction des besoins du milieu et appuyées par la recherche, visent à soutenir la réussite éducative.

Elles regroupent les apprentissages socioémotionnels, la réponse à l’intervention, l’enseignement explicite, la neuroéducation ainsi que la rétroaction, chacune contribuant à améliorer l’apprentissage et le développement des élèves.

En 2024‑2025, dix écoles primaires et une école secondaire avaient participé à un projet pilote. Cette année, toutes les écoles s’approprient une ou deux pratiques, avec l’accompagnement des Services éducatifs. L’objectif est que l’ensemble des établissements maîtrisent graduellement les cinq pratiques d’ici cinq ans.

Pour soutenir cette démarche, plusieurs modèles de formation sont offerts : demi‑journées en établissement, formations asynchrones ou encore formations sur demande dans le cadre des équipes collaboratives. Elles s’adressent à tout le personnel en contact direct avec les élèves. Des formations avec des experts en éducation sont également proposées, notamment celles de Steve Masson et François Massé.

Ce plan de déploiement s’inscrit dans l’orientation 1 du Plan d’engagement vers la réussite du CSSPB, qui vise à conjuguer les compétences de tous les acteurs scolaires. Il répond aussi aux attentes du ministère de l’Éducation concernant l’implantation de pratiques efficaces. D’autres facteurs, comme le maintien d’attentes élevées et le travail collaboratif, contribuent à maximiser l’impact sur l’apprentissage, par exemple en réorganisant légèrement l’horaire pour dégager du temps de réflexion professionnelle sans réduire le temps d’enseignement.