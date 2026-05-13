Nouvelles accusations contre All Boivin, toujours en cavale

Le fugitif saguenéen All Boivin, recherché depuis février 2023, fait face à une nouvelle série d’accusations graves. Selon les informations rapportées par Radio-Canada, un mandat d’arrestation comportant huit chefs d’accusation est porté contre lui.

Les accusations visent notamment des actes criminels qui auraient été commis au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle. Les faits allégués se seraient déroulés entre le 31 mars et le 17 mai 2024, dans plusieurs localités dont Québec, Lévis, Baie-Sainte-Catherine et Saguenay.

Dans la région du Saguenay, All Boivin est notamment accusé de s’être introduit par effraction dans une résidence située sur la 6e Avenue, dans l’arrondissement de La Baie, où il aurait commis des voies de fait graves contre un individu. Une autre accusation d’introduction par effraction vise une propriété du 1482, route de l’Anse-à-Benjamin, également à La Baie.

Le fugitif, est aussi accusé d’avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force deux hommes, Patrick Girard et Serge Duval. Dans un autre dossier, il aurait pénétré par effraction dans une résidence de Charlevoix en avril 2024 afin d’y séquestrer Alexandre Tremblay-Gagnon. Une accusation liée à l’utilisation d’une arme à feu découle également de cet événement.

Par ailleurs, un chef d’accusation porte sur le fait d’avoir cédé une arme prohibée ou à autorisation restreinte sans y être autorisé. Le trafic de substances figure également parmi les infractions reprochées.

La plupart des accusations portées contre All Boivin sont similaires à celles déposées en mars dernier contre Dave Turmel, présumé chef du groupe criminel Blood Family Mafia, dont l’extradition depuis l’Italie a récemment été annulée.

Selon la Sûreté du Québec, All Boivin aurait désormais pris la tête du North Savage Gang, un groupe qui serait en rupture avec le Blood Family Mafia. Les deux organisations criminelles seraient actuellement en conflit avec les Hells Angels dans l’est du Québec, dans une lutte pour le contrôle du marché des stupéfiants.