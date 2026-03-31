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Mardi, 31 mars 2026

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Temps de lecture : 48s

Coupes budgétaires

Une pétition envoyée à la direction du CIUSSS

Sara-Léa Bouchard
Le 31 mars 2026 — Modifié à 08 h 49 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Une pétition dénonçant de possibles coupes budgétaires dans les services alimentaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a été signée et remise par des syndiqués à la direction du CIUSSS lundi. 

Interrogé par le Quotidien, le président des employés de catégorie 2 à la CSN, Olivier Côté, informe que près de 1178 personnes ont apposé leur signature physique à la pétition. M. Côté représente le personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métier de la santé et des services sociaux de la région.

Les gens travaillant aux services alimentaires craignent maintenant une hausse du prix des denrées. Olivier Côté craint également pour les quarts de métier qu’il supervise, alors qu’en 2027-2028, la croissance des dépenses devra être revue à la baisse, à environ 2%. D’autre part, des efforts doivent être faits de part et d’autre pour contrer le gaspillage alimentaire, qui demeure un énorme défi en 2026.

Rappelons qu’en début d’année, le CIUSSS régional a procédé à la réorganisation de ses services alimentaires. Désormais, toute la nourriture est produite dans les hôpitaux et distribuée dans les CHSLD, maisons des aînés et alternatives ainsi que les centres jeunesse. 

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