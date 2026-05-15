La Doré inaugure son terrain de baseball fraichement rénové 

La municipalité de La Doré a inauguré le 12 mai dernier son terrain de baseball fraîchement rénové, à la suite d’un important projet de mise à niveau évalué à 216 727 $.

Les travaux, amorcés en 2024 et complétés en 2025, ont permis de remettre à neuf plusieurs installations afin d’offrir un environnement plus sécuritaire et plus moderne aux joueurs de baseball de la municipalité.

« La réalité, c’est qu’on n’a pas d’équipe de baseball qui fait partie d’une ligue ici à La Doré. Mais on voit le baseball gagner en popularité partout dans la région, et notre terrain était vraiment en mauvais état, non sécuritaire également. Donc on s’est dit qu’on allait remettre le terrain en état tout de suite, et comme ça, le baseball aura un bel environnement pour se développer aussi chez nous », explique la coordonnatrice aux loisirs et au développement touristique de la municipalité, Maryse Doré.

Parmi les améliorations réalisées, la municipalité a refait le drainage complet du terrain, a procédé à l’installation d’une nouvelle piste d’avertissement ainsi qu’à la pose d’un filet de protection au champ arrière. Les clôtures ont également été remplacées, un nouvel abri à l’arrêt-balle a été aménagé et le losange a été resurfacé avec un matériau de meilleure qualité.

Des bancs destinés aux joueurs ont aussi été ajoutés, tandis que de nouveaux équipements ont été achetés pour les jeunes, notamment des bâtons, des plastrons et des casques.

L’éclairage du terrain a aussi été entièrement refait afin de permettre la tenue de matchs en soirée de façon sécuritaire.

Relance

Même si les travaux n’étaient pas complètement terminés à l’été 2025, l’avancement du chantier avait déjà permis à la municipalité de lancer une ligue amicale destinée aux jeunes âgés de 5 à 12 ans.

Cet été, plusieurs activités de baseball seront organisées sur le terrain rénové. Une ligue de garage se déroulera les lundis soir, tandis qu’une ligue privée disputera ses matchs les mercredis soir. La Ligue de baseball Lac-Saint-Jean-Ouest devrait également présenter quelques rencontres à La Doré au cours de l’été.

« Il faut maintenant faire de la promotion pour que les jeunes s’inscrivent et qu’on puisse lancer un jour une équipe », souligne Maryse Doré.

L’inauguration officielle a aussi permis d’accueillir Nicolas Doré, l’un des entraîneurs des Voyageurs de Jonquière, qui est venu parler de son parcours et effectuer quelques démonstrations sur le terrain.

Promotion

La municipalité souhaite également poursuivre ses efforts de promotion du baseball auprès des jeunes familles. Des inscriptions seront prochainement lancées afin d’organiser un voyage en autobus vers le Stade Richard-Desmeules pour assister à un match des Voyageurs de Jonquière.

D’autres améliorations pourraient aussi être réalisées dans le futur, notamment l’ajout d’un abri pour les joueurs ainsi que d’un chronomètre au terrain.