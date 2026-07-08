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Mercredi, 08 juillet 2026

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Temps de lecture : 38s

Une formation sur les espèces aquatiques envahissantes à Roberval

Le 08 juillet 2026 — Modifié à 08 h 15 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Roberval tiendra une activité spéciale de sensibilisation aux espèces aquatiques envahissantes le 10 juillet prochain, de 9 h à 11 h, à la station de lavage d’embarcations située devant le Quai des Anglais.

L’événement vise à informer les plaisanciers et les citoyens sur les risques que représentent ces espèces pour les écosystèmes aquatiques. Pour l’occasion, l’entreprise Ozero Solutions, spécialisée dans les solutions de protection des plans d’eau, offrira une présentation portant sur les principales espèces envahissantes qui menacent les milieux aquatiques.

Les participants pourront assister à des démonstrations de lavage de bateaux. Des conseils seront également donnés afin d’aider la population à reconnaître les espèces envahissantes et à les signaler adéquatement. Des dépliants, gabarits d’information et autres outils de sensibilisation seront aussi distribués sur place.

La municipalité invite l’ensemble de la population, les pêcheurs, les plaisanciers et les amateurs d’activités nautiques à prendre part à cette activité gratuite et ouverte à tous.

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