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Mercredi, 08 juillet 2026

Faits divers

Temps de lecture : 45s

Coupure d’eau potable prévue ce mercredi à Chambord

Le 08 juillet 2026 — Modifié à 09 h 11 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Municipalité de Chambord a avisé sa population qu’une interruption temporaire de l’alimentation en eau potable aura lieu aujourd’hui, le mercredi 8 juillet, afin de permettre la réalisation de travaux sur le réseau d’aqueduc.

Les travaux nécessiteront une fermeture de l’alimentation en eau dans le secteur de l’Église jusqu’à Val-Jalbert. La coupure a débuté à 8 h 30 et se poursuivra pendant toute la durée des travaux. La municipalité n’a pas précisé l’heure prévue du rétablissement du service.

La municipalité invite les résidents touchés à prendre les mesures nécessaires en prévision de cette interruption, notamment en constituant une réserve d’eau suffisante pour répondre à leurs besoins essentiels durant la période des travaux. La Municipalité de Chambord remercie les citoyens de leur compréhension et de leur collaboration, tout en s’excusant des inconvénients que cette situation pourrait occasionner.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs citoyens ont reproché aux autorités municipales le moment choisi par cette coupure alors que la région est frappée par des épisodes de grandes chaleurs. Certains reprochent également à la ville de ne pas avoir prévu de plan pour aider les personnes affectées.

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