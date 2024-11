On célèbre l’histoire des Canots Tremblay

La réputation des Canots Tremblay n’est plus à faire. Une véritable institution à Saint-Félicien. Et c’est à l’occasion d’un 5 à 7 que Bruno Forest, en collaboration avec la Ville de Saint-Félicien, a lancé son nouvel ouvrage intitulé « Les Canots Tremblay » (Éditions GID), à l’hôtel de ville de Saint-Félicien. De plus, l’expédition À la Mer du Nord 2025 mettra les voiles le 1er juin 2025 alors qu’un groupe d’aventuriers parcourra l’ancienne Route des Fourrures, de Tadoussac à Waskaganish, à bord de canots de cèdre entoilés construits à Saint-Félicien.

L’évènement s’est déroulé en présence d’élus, d’acteurs culturels et de citoyens curieux d’en apprendre plus sur cette page d’histoire du patrimoine Félicinois.

Un savoir-faire à préserver

Le lancement du livre s’inscrit dans un projet patrimonial plus vaste qui vise à célébrer la culture du canot au Québec, plus particulièrement celle de l’industrie du canot de cèdre entoilé qui a permis de faire rayonner le Lac-Saint-Jean au cours du 20e siècle.

« En 2021, j'ai fait un aller-retour éclair à Saint-Félicien pour acheter un canot usagé qui s’avérait être un canot Tremblay. Une brève discussion avec sa propriétaire, puis une autre avec des passants chez qui la vue de mon nouveau canot ravivait un univers de souvenirs, m'ont fait entrevoir la richesse de l'histoire que portait cet objet », explique l’auteur.

« Sur la pince du canot, le nom d'un artisan et son numéro de téléphone étaient encore visibles. Curieux, j'ai appelé : sans le savoir, je me plongeais dans une enquête qui me ferait parcourir un siècle d'histoire du Lac-Saint-Jean », ajoute-t-il.

Cueillette d’objets et de photos

Par la suite, un appel à objets et photos a été lancé pour créer un inventaire de ce qui reste des canots Tremblay dans la population. Plusieurs personnes en possession de vieux canots ou de photos en lien avec la compagnie des Canots Tremblay se sont manifestées.

Le travail de recherche de l’auteur s’est également poursuivi jusque dans les archives des Sociétés d’histoire de Saint-Félicien, du Domaine-du-Roy et de Mashteuiatsh.

En complément, la Ville de Saint-Félicien a offert à monsieur Bruno Forest un mandat pour la réalisation de panneaux d’interprétation qui seront installés sur le territoire. Ces panneaux retracent l’histoire des Canots Tremblay, des débuts de l’entreprise sous le nom « Tremblay & Frères », jusqu’à sa fermeture officielle en 2000.

Expédition À la Mer du Nord

Pour préparer l’expédition À la Mer du Nord 2025 Bruno Forest est allé à la rencontre de Rodrigue Pelchat, ancien employé des Canots Tremblay, qui a accepté de relancer la fabrication pour les besoins de l’expédition. La Ville de Saint-Félicien et la MRC du Domaine-du-Roy ont d’ailleurs offert un soutien de 1 000 $ et 5 000 $ respectivement pour débuter la confection des canots qui serviront à l’expédition.

Un arrêt à Saint-Félicien, sur le trajet de 1 200 km, est prévu aux alentours du 24 juin. Une activité spéciale sera organisée pour souligner l’arrivée des canoteurs.

« Cette grande expédition sur la Route des Fourrures, c'est un pèlerinage sur un chemin millénaire. Le but est d'en faire une aventure collective, d'emmener la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean avec nous sur les traces de l'histoire par le biais de rencontres avec le public et d'un tournage documentaire. En accomplissant cette grande aventure à bord des derniers canots Tremblay, nous rendrons hommage au savoir-faire des artisans de Saint-Félicien. », affirme Bruno Forest.